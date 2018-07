– Når man først skal dø, så finnes det ikke en vakrere måte

For én uke ble det kjent at Thorvald Stoltenberg var død, 87 år gammel.

Den kjente diplomaten og politikeren døde med familien rundt seg, etter kort tids sykeleie.

– Jeg kysset Thorvald på pannen og sa «god natt». Da vi kom tilbake neste morgen, så døde han. Han våknet vel egentlig aldri helt, sier Jens Stoltenberg til TV 2.

Han forteller at Thorvald døde i leiligheten sin, i en seng i stua.

– Verandadørene var åpne mot en fantastisk sommermorgen, med utsikt over Oslofjorden og utover mot verden.

– Når man først skal dø, så tror jeg ikke at det finnes en vakrere eller finere måte å dø på. Han hadde ikke smerter, var helt klar og skulle gjerne ha levd lenger, men visste samtidig at han hadde alle sine nært seg, legger han til.

– Thorvald ville jeg skulle gjennomføre

I dagene i forkant var NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg opptatt i toppmøte i Belgias hovedstad Brussel, hvor stats- og regjeringssjefene fra NATOs medlemsland deltok. Møtet fikk bred oppmerksomhet i store deler av verden, blant annet på grunn av Donald Trumps krasse kritikk overfor flere allierte.

– Jeg skjønte tidlig den uken at jeg måtte komme meg hjem så fort som mulig etter NATO-toppmøtet. Jeg vurderte selvsagt om jeg måtte avlyse det møtet, men det ville vært veldig vanskelig fordi det var et viktig møte. Thorvald ville at jeg skulle gjennomføre det, men var opptatt av at jeg skulle komme hjem så fort som mulig etterpå, sier han.

PREGET: Jens Stoltenberg forteller om tiden før og etter at faren, politikeren og diplomaten Thorvald Stoltenberg, gikk bort. Foto: Anne Sofie Mengaaen/TV 2

Han forteller at han snakket med faren hver dag, og at han hørte at han var i ferd med å bli dårligere.

– Jeg skjønte at det begynte å haste. Da avlyste jeg alt jeg kunne den torsdag ettermiddagen, sånn at jeg kunne reise rett fra toppmøtet og hjem, sier han.

Torsdag satte Stoltenberg seg på flyet fra Brussel til Oslo, og rakk hjem til farens død.



– Jeg visste at han var veldig alvorlig syk, da det skjedde veldig raskt. Jeg visste jo ikke at han kom til å dø morgenen etterpå. Men jeg visste at det var viktig å komme fort hjem.

– Det rare var at jeg på en måte ikke var helt forberedt. Jeg visste at han var syk. Jeg hadde snakket med han på telefonen og hørt på stemmen at han ble svakere og svakere. Jeg opplevde at han ventet på at jeg skulle komme hjem, og holdt ut til jeg kom hjem, fortsetter han.​​​

Første minne

Jens Stoltenberg beskriver Thorvald som en tilstedeværende og varm far, og som barn opplevde han at faren alltid passet på.