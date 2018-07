Mye tyder på at Thibaut Courtois ender opp i Real Madrid.

Drar belgieren, er 19 år gamle Gianluigi Donnarumma øverst på Maurizio Sarris ønskeliste når han skal erstatte førstekeeperen sin i Chelsea, melder London Evening Standard.

Drar Courtois til Real Madrid, ønsker Keylor Navas å bli for å kjempe om plassen, hevder AS.

Daniele Rugani er på sin side så å si klar for Chelsea, ifølge London Evening Standard.

Juventus-stopperen koster dem 470 millioner kroner og kommer til å skrive under på en femårskontrakt, skriver avisen.

Raheem Sterling har bare to år igjen av kontrakten med Manchester City. Klarer han ikke å bli enig med klubben om nye betingelser, vil han bli solgt neste sommer, skal en tro Mirror. Sterling frykter på sin side at et svakt VM har svekket forhandlingskortene hans, ifølge Telegraph.

Med Alisson inn dørene, er Danny Ward plutselig fjerdekeeper i Liverpool. Nå er waliseren på vei til Leicester for 133 millioner kroner, melder Telegraph.

Bersant Celina har langt frem til en startellever i Manchester City. Nå melder Mirror at Swansea er nær å komme til enighet med seriemesteren om en avtale for drammenseren. Summen skal være på 43 millioner kroner.

Valencia ønsker å hente Timothy Fosu-Mensah på lån fra Manchester United, med utsikter for en permanent overgang, hevder Super Deporte.

Fulham har økt budet på Espanyol-spiller David Lopez. London-klubben har nå bydd 192 millioner kroner for den spanske midtbanespilleren, ifølge El Mundo.

Stoke er i ferd med å hente Tom Ince for 107 millioner kroner fra Huddersfield, melder Telegraph.