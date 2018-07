Mannen i 40-årene nektet å stanse da Utrykningspolitiet (UP) i Nordland målte ham til 129 kilometer i timen i en 60-sone på riksvei 951 i Vesterålen.

Politiet valgte dermed å forfølge mannen, som raskt satte opp farten til 170 kilometer i timen i en 80-sone.

– Vi valgte å avbryte forfølgelsen, og MC-føreren ble borte, forteller operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB.

Bare noen få minutter senere kom mannen likevel tilbake.

Mistenkte er kjent fra politiet fra tidligere. Har ikke førerkort, mistanke ruskjøring. Mistenker også falsk skilt på mc — Politiet i Nordland (@politinordland) July 19, 2018

– Han akselererte og kjørte rett inn i bilen. Det er mulig han har forsøkt å ombestemme seg i siste liten, men sammenstøtet var likevel kraftig nok til at han pådro seg et beinbrudd, sier Johansen.

Mannen er nå kjørt til sykehus. Motorsykkelen har fått betydelige materielle skader, mens politibilen kun har fått mindre skrammer.

Operasjonslederen opplyser at mannen er kjent for politiet fra tidligere. Det er han i forbindelse med lignende saker der han har kjørt for fort, gjerne ruspåvirket. Politiet mener at mannen var synlig ruspåvirket også i natt. Han har også kjørt uten førerkort og med falske skilter.