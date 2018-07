Over 30 personer skal ha befunnet seg om bord i turistbåten «Ride the ducks» som også kan ta seg fram på land.

Ulykken skjedde rundt klokken 19 lokal tid torsdag kveld.

Til NBC opplyser politiet at minst 11 personer er bekreftet omkommet. Fem personer er fortsatt savnet etter ulykken.

Politiet tror ulykken skyldes værforhold. Ifølge The National Weather Service var det vindkast oppe i over 28 meter per sekund, som er vindstyrke opp mot full storm i kastene.

Redningsoperasjonen pågår fortsatt og vil fortsette utover natta, lokal tid, opplyser politisjef Doug Radar.

– Det kommer til å bli en utfordrende natt, sier Rader.

Han vil ikke kommentere om noen av de døde er barn, men forteller at tre barn behandles på sykehuset for mindre skader.

En talskvinne for Cox Medical Center Branson opplyser overfor CBS at fire voksne og tre barn ankom sykehuset kort tid etter ulykken. Av disse er to kritisk skadet.