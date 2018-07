I forrige serierunde, for én og en halv uke siden, fikk Rosenborg-talentet Erik Botheim (18) sin første kamp fra start for trønderklubben.

G19-landslagsspilleren takket for tilliten med å bli matchvinner i 2-1-seieren mot Tromsø.

Torsdag fikk Kåre Ingebrigtsen, som har gitt stortalentet sine første minutter i Eliteserien, sparken som Rosenborg-trener.

Det kom svært overraskende på 18-åringen.

– Ja, jeg så det nå. Det er dumt. Trist, sier Botheim til TV 2.

– Hva tenker du om det?

– Jeg er litt overrasket. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg er bare sjokkert, sier Botheim.

– Spillerne var ikke pådriverne

Da Rosenborg holdt pressekonferanse om Ingebrigtsen-sparkingen torsdag innrømte styreleder Ivar Koteng at Ingebrigtsen var populær hos spillerne.

– Spillerne er litt overrasket over det som er skjedd. Kåre er en populær mann som er lett å like. Spillerne var ikke pådriverne for dette. Det er først og fremst styret som har vært pådriver, sa Rosenborgs styreleder.

Nederlederen Rini Coolen tar over det midlertidige ansvaret med Trond Henriksen som assistent. Coolen ble ansatt som ny akademisjef i Rosenborg i oktober i fjor, mens Trond Henriksen er trener for Rosenborg 2.

Botheim-mål for G19-landslaget

For Erik Botheim ble det en dag med blandede følelser, for med G19-landslaget ble det ekstatisk jubel i G19-EM.

Botheim startet kampen mot Finland på benken, men kom inn og utlignet til 2-2 i det 90. minutt. På overtid sørget Christian Dahle Borchgrevink for en svært viktig 3-2-seier for Norge.

– Det var tre viktig poeng. Det var digg. Det var viktig at vi vant her. Da har vi mulighet til å gå videre, sier Botheim.

Han roser lagkameratene for det som skjedde etter at han utlignet.

– Jeg tenkte først at det ene poenget var jævlig viktig, men så har vi folk som klarer å sette meg på plass igjen og si at vi skal ha en til. Det er noe av styrken vår i dette laget, at vi har en mentalitet der vi kjemper til siste sekund. Fra det 90. minutt klarer vi faen meg å snu kampen, det er dritdeilig, sier 18-åringen.​