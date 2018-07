Se scoringen i vinduet øverst!



– Det er alltid deilig å score mål, det er det man lever for som angrepsspiller. Det å starte ballet i dag var deilig, sier en lettet Jens Petter Hauge etter den dramatiske 3-2-seieren over Finland.

Allerede etter 11 minutter åpnet nordlendingen scoringsballet og satte returen til Eman Markovics skudd i nettmaskene.

– Jeg tenker at jeg skal sette den nede i favoritthjørnet mitt, det var deilig å se den gå inn, sier 18-åringen.

Tøff sesong i Glimt

Det har vært en tung sesong så langt for Hauge. I fjor ble han assistkonge i Obos-ligaen. På Glimts 16 kamper i år har han kun startet tre av dem.

– Det har vært utrolig kjedelig å ikke få spille så mye som ønsket. Jeg startet sesongen ganske bra med to skudd i tverrliggeren og ett i stolpen. Med litt flaks der hadde kanskje alt sett annerledes ut, sier Hauge til TV 2.

En periode var han usikker på om han i det hele tatt kom til å bli tatt ut til G19-mesterskapet i Finland.

– Jeg så for meg at jeg måtte spille mye og bra i klubb for å få være med i den gjengen her. Men jeg har stått på mye på egen hånd og fått gjort det jeg skal. Det var godt når uttaket endelig kom, da kunne jeg slippe meg litt ned, sier unggutten.

Etter dagens kamp var sjefen hans, Pål Arne «Paco» Johansen, strålende fornøyd med eleven sin.

– Jens Petter gjør en veldig god kamp. Han har sett veldig fresh ut på trening, og jeg tenkte på forhånd at dette var en kamp som kom til å passe ham, sier Johansen.

– Vi bruker han på en litt annen måte, selv om kommer litt inn i banen i Glimt også. Men vi bruker han som en ren venstre tier, det er en veldig fin rolle for han. Både målet og i en rekke andre situasjoner var han veldig kvikk og fin, fortsetter landslagssjefen.

Vil ta med den positive energien inn i høsten

Nå håper Hauge at den vonde tiden har snudd, og at han ser frem mot en lysere høst i Bodø.

– Jeg satser på å ta med meg den positive energien inn i høsten. Den energien du får av å spille mesterskap og når du bidrar med scoringer. Jeg satser på å ta med meg den hjem, sier 18-åringen.

Men først venter Italia i den avgjørende og siste gruppespillkampen for Norge i G19-EM på søndag. Den kampen avgjør om Norge tar seg videre til en sensasjonell semifinale eller ikke. Etter dagens gode prestasjon kan Hauge fort bli belønnet med en startplass også der. Men først skal han suge litt på karamellen etter Finland-seieren og scoring.

– Nå skal jeg på hotellet og feire med et lite bad sammen med Botheim og Svendsen, gliser nordlendingen.