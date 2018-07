Dermed sannet Ole Gunnar Solskjærs menn også Glenavon-manager Gary Hamiltons ord om at det ville bli «mission impossible» å forsvare 2-1-ledelsen fra første kamp.

Hestad var Moldes eneste målscorer i bortekampen, og han gjorde mesteparten av jobben foran mål også torsdag, med 2-0-målet i det 34. minutt, 3-0-målet i det 59. minutt og det forløsende 4-1-målet i siste ordinære minutt.

Dermed ble det Molde-jubel selv om klubbens storscorer Erling Braut Håland var opptatt med å hjelpe G19-landslaget til tre poeng i EM-sluttspillet i Finland.

Etzaz Hussain sendte Molde i ledelse på straffespark etter en snau halvtime, og allerede da var Molde foran på bortemålsregelen. Da Hestad økte to ganger så alt ut til å gå på skinner mot neste runde, men Vegard Forrens selvmål i det 62. minutt skapte ny spenning.

Med 3-1 trengte Glenavon bare en redusering for å ta ledelsen på bortemålsregelen, men Hestads tredje mål roet Molde-nervene. På overtid satte Babacar Sarr punktum.

Med Molde-seieren blir det tur til Albania i neste runde. Lac vant 1-0 hjemme over Anorthosis Famagusta og gikk videre på bortemålsregelen etter 2-2 sammenlagt.

Myrto Uzunis scoring i det 88. minutt gjorde at Molde-spillerne må booke reise til Albania i stedet for Kypros.



Sarpsborg videre



Danske Mikkel Agger sto for kampens to mål da Sarpsborg sikret seg avansement i europaligakvalifiseringen med 2-0 over islandske IBV.

Etter firemålsseieren på bortebane var det liten tvil om hvem som skal møte sveitsiske St. Gallen i neste runde, men Sarpsborg noterte en ny seier og vant 6-0 sammenlagt.

Sarpsborg var det klart beste laget i 1. omgang. Til tross for sin tidlige ledelse la laget seg aldri bakpå for å ri på ledelsen. Motstanderen fra Vestmannaeyar var ingen målestokk.

Mikkel Agger prøvde seg i det 13. minutt med et skudd som snek seg inn nede i det venstre hjørnet. Vertene hadde en del store og gode muligheter til å øke ledelsen, men en IBV-målvakten Halldor Pall Geirsson var i det umulige hjørnet.

IBV hadde også en god mulighet, men skuddet fra Kai Leo Bartalsstovu alene med Aslak Falch ble effektiv stoppet med en beinparade.

Seks minutter før slutt slo Agger til igjen. Geirsson var ikke med på notene da dansken fikk halvtreff på ballen. Det svake skuddet gikk rett på islendingen, som fomlet ballen i mål.

Neste stopp for Sarpsborg blir borte mot St. Gallen i 2. kvalifiseringsrunde. Den første kampen spilles 26. juli, mens returkampen på hjemmebane spilles 2. august.

(©NTB)



