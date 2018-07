Se pressekonferansen med RBKs styreleder Ivar Koteng i videovinduet!

Kåre Ingebrigtsen er ikke lenger trener i Rosenborg. Det overrasket mange, men ikke trenerlegende Nils Arne Eggen.

– Jeg synes ikke at dette var overraskende. Ser man på hvordan Rosenborg har spilt både denne og forrige sesong, så ser en fotballfagmann at det ikke har vært bra nok, sier Eggen til TV 2.

– Resultatene har vært ganske gode, men ikke spillet, fortsetter mannen som ledet trønderne til 15 seriemesterskap, seks cupgull og flere Mesterliga-gruppespill.

Eggen støtter avgjørelsen om å fjerne Ingebrigtsen med umiddelbar virkning.

– Dette er en grundig evaluering av et fantastisk styre i Rosenborg, og jeg stiller meg bak deres avgjørelse, som jeg alltid har gjort, sier 76-åringen.

Klubbens akademisjef Rini Coolen tar over det midlertidige ansvaret, mens Rosenborg 2-trener Trond Henriksen blir nederlenderens assistent.

– Eliteserien holder et for lavt nivå per i dag, og hvis Rosenborg skal nå ambisjonene sine i Europa, trenger de en trener som matcher den ambisjonen og det nivået, sier Nils Arne Eggen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Rosenborg-jobben er attraktiv.

– De kan hente både fra inn- og utland, og det er den mest attraktive klubben i Norge med størst ressurser og med den beste fansen, sier han.

Styreleder Ivar Koteng nektet for at klubben har vært i kontakt med mulige erstattere for Ingebrigtsen, som hadde ledet klubben i fire år.

– Det er ikke så enkelt å jobbe med å få inn en ny trener før man har avsluttet et arbeidsforhold. Det er en utfordring generelt. Vi har ikke en lang liste med trenere vi kan få på plass raskt, sa Koteng på pressekonferansen.

Rosenborg er bare to poeng bak serieleder Brann i Eliteserien, er i kvartfinale i cupen og møter Celtic i andre kvalifiseringsrunde til Mesterligaen neste uke.