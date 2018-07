Se pressekonferansen med RBKs styreleder Ivar Koteng i videovinduet!

Kåre Ingebrigtsen ble torsdag sparket som Rosenborg-trener, og inntil videre skal nederlandske Rini Coolen lede trønderne med Trond Henriksen som hjelpetrener.

Det bekreftet styreleder Ivar Koteng på pressekonferansen på Brakka onsdag.

Coolen ble ansatt som ny akademisjef i Rosenborg i oktober i fjor, mens Trond Henriksen er trener for Rosenborg 2.

– Jeg ble spurt om å ta over for de neste par månedene. Det var vanskelig, for det var noen andre som måtte gå, men jeg er ansatt i klubben for å gjøre mitt beste. Jeg takket ja, og er veldig glad for å få med meg Trond, sier Rini Coolen.

Koteng fortalte at de ikke har vært i kontakt med permanente løsninger.

– Nå er det ikke helt tilfeldig, de har jobbet i klubben. Det er ikke så enkelt å jobbe med å få inn en ny trener før man har avsluttet et arbeidsforhold. Det er en utfordring generelt. Vi har ikke en lang liste med trenere vi kan få på plass raskt, sier Rosenborg styreleder på pressekonferansen.

Ingebrigtsen-assistent Erik Hoftun måtte også forlate stillingen sin.

Rini Coolen spilte i Go Ahead Eagles, Heracles og AZ, før han la opp i 1996. Fra 2004 til 2006 var han hovedtrener i FC Twnte. Han har også vært landslagssjef for Aruba og manager i australske Adelaide United.