Se Manchester Uniteds treningskamp mot Club América på TV 2 Sport Premium og Sumo fredag kl. 04.00.

Alexis Sánchez ble nektet innreise til USA med resten av Manchester United-laget som dro på treningssamling i denne uken.

Årsaken er at han i februar ble dømt til 16 måneder betinget fengsel av spanske myndigheter for skatteunndragelse.

Nå har imidlertid chileneren fått grønt lys til å reise til USA, bekrefter Manchester United, som spiller sommerens første treningskamp mot Club América i Arizona natt til fredag.

Sánchez kommer til å møte resten av laget i Los Angeles. Etter kampen mot Club América skal Manchester United møte San José Earthquakes, AC Milan, Liverpool og Real Madrid, som alle sendes på TV 2 Sport Premium.

Manchester United-manager José Mourinho var bekymret for at Alexis Sánchez ikke fikk lov til å reise til USA. Den tidligere Barcelona- og Arsenal-spilleren har trent for seg selv i Manchester den siste tiden.

– Det er virkelig ille og trist. Det er ikke bra for ham, for meg eller for laget. Det er ingen å legge skylden på, klubben gjør sitt ytterste. Jeg har respekt for amerikanske myndigheters visumreglement, men forhåpentligvis kan han slutte seg til oss senere, sa Mourinho, ifølge The Guardian.

Mourinho bekreftet også at Sánchez vil starte i angrepet i sesongstarten sammen med Anthony Martial og Juan Mata. Han fortalte at det blir verken Romelu Lukaku, Jesse Lingard og Marcus Rashford, som har spilt VM.