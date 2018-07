Vi er inne i en rekordvarm sommer – det merkes også for de som ferdes ute på veiene. Bilen kan rett og slett føles som en bakerovn nå, særlig hvis man ikke har klimaanlegg eller aircondition.

Om det siste er tilfelle på Mercedesen over vet vi ikke, men ut fra sjåførens positur kan mye tyde på det. Hun sitter nemlig like godt med venstrebeinet ut vinduet – mens hun kjører bilen!

Forsvarlig?

Vi i Broom har fått tilgang til bildene, som er tatt i en 80-sone i Oslo.

Den svært tilbakelente sjåføren var alene i bilen og benyttet altså anledningen til å få luftet beinet ekstra godt. Det skal hun ha gjort i minst en kilometer.

Etter alt å dømme er det snakk om en bil med automatgir. Rent kjøremessig fungerer det derfor greit å gi venstrebeinet "fri". Men særlig forsvarlig ser det unektelig ikke ut.

Sjåføren skal ha kjørt slik minst en kilometer.

Derfor må mange ha veihjelp – på bensinstasjonen

Ikke nødvendigvis ulovlig

Vi i Broom har snakket med Utrykningspolitiet (UP), De mener den spesielle kjørestilen ikke nødvendigvis er straffbar.

– Vi kommenterer normalt ikke enkeltsaker. Men på generell basis er poenget at man skal ha full oppmerksomhet og kontroll over kjøretøyet. I dette tilfellet kan det godt tenkes at sjåføren har nettopp det, derfor er det ikke nødvendigvis noen ulovlig handling, forteller konstituert UP-sjef Olav Markussen.

Han legger til at det derimot kan være straffbart dersom beinet blokkerer speilet – og dermed sikten bakover.

Dette er de verste ulykkesveiene i Norge

Anbefaler å ha benene inne i bilen

– Dersom en politipatrulje hadde sett dette, hva ville de gjort?

Konstituert UP-sjef Olav Markussen, anbefaler ikke å kjøre med benet ut av vinduet.

– Det er noe som må vurderes på stedet. Men ut fra bildet er det ikke nødvendigvis noen straffbar handling. Men selvfølgelig, vi anbefaler å ha begge beina inne i bilen, sier Markussen til Broom.

Broom-Benny er sjokkert

Brooms bilekspert Benny Christensen har også tatt en titt på bildene. Han reagerer litt sterkere enn UP-sjefen.

– Ja, jeg har etter hvert sett litt av hvert ute på veien, men dette er noe av det drøyeste. Jeg var sikker på at dette kvalifiserte til førerkortbeslag, og det overrasker meg at det ikke gjør det. For dette er vel hverken forsvarlig eller trafikksikkert? Hvis det oppstår en situasjon som gjør at bilen må bråbremse eller foreta en unnamanøver, er det viktig at sjåføren har fullt fokus nettopp på å kjøre bilen. Sitter man med det ene beinet ut sideruten, har man ikke et spesielt godt utgangspunkt for det, sier Broom-Benny.

Han er samtidig glad på sjåførens vegne, for at turen gikk bra.

– Hvis det hadde oppstått en situasjon hvor for eksempel airbagen utløses, tør jeg ikke en gang tenke på hvordan det kunne gått…

Se også: Jan Erik Larssen lettet med bil i 250 km/t: – Vi var i ferd med å dø.

Mange lager farlige situasjoner - uten å vite det selv

​