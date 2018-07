​På dag tre i Alpene stod nok en brutal etappe på programmet.

Syrefesten ble kronet med målgang på toppen av det mest ikoniske fjellet i Tour de France, nemlig Alpe d`Huez.

Og etter en intens spurtduell med Tom Dumoulin og Romain Bardet, krysset Geraint Thomas målstreken først, for andre dag på rad.

– Jeg er målløs, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle vinne i dag, sa Thomas etter målgang og fortsatte:

– Det er helt utrolig, kan vi ikke bare kjøre inn til Paris nå?

For ikke bare tok briten sin andre seier på rad, han så også ut som den sterkeste rytteren i Sky og tok nye sekunder på Froome. Dog vil ikke Thomas utnevne seg selv som leder i laget.

– Det er mulig jeg klarer å holde trøyen i noen dager til, men dette rittet er så hardt og man vet aldri hvordan kroppen reagerer, og som jeg sa i går, så kjører jeg fortsatt for Froome, sa Thomas etter målgang.

– Han vet jo at han kan vinne her

Britens maktdemonstrasjon på Alpe d`Huez imponerte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd

– Det er helt fantastisk, det er nesten ikke til å tro at han sier han er målløs. Sånn han leverte i går, sånn de kjører og han vinner Dauphine. Han vet jo at han kan vinne her. Han er en av de sterkeste, sa Hushovd etter britens seier og fortsatte:

– At han sier det om Froome, overrasker meg. Men så sa han noen signaler tidligere i intervjuet og nevnte Paris, så jeg vet egentlig ikke hva han mener. Og det jo det som er litt vanskelig å forstå.

For i dagens seiersintervju poengterte Thomas nok en gang at Froome er lagets kaptein. TV 2s sykkelskpert Dag Otto Laurtizen tror det skyldes lengden på rittet.

– Jeg tolker det sånn at han mener at Froome er den manne som takler tre uker best. Jeg tror Thomas er litt usikker på om han takler tre uker. Men sånn som han ser ut nå, så synes jeg han ser så sterk ut at jeg tror Froome skal kjøre veldig godt for å ta han, sa Dag Otto Lauritzen i studio.

Festen på Alpe d`Huez

Med rundt elleve kilometer igjen av Alpe d`Huez klinket Vincenzo Nibali til, men italieneren fikk ingen stor luke.

For først av Team Sky-rytterne, satt Egan Bernal. Den unge colombianeren tok ansvar og kjørte inn Nibali.

Deretter prøvde Nairo Quintana seg. Men nok en gang kjørte 21 år gamle Bernal inn bruddforsøket.

Så støtet Mikel Landa og Romain Bardet. Førstnevnte måtte gi seg, men det franske håpet Bardet fikk luke.

Den ble kjørt inn av Chris Froome. I gruppen satt også Bardet, Dumoulin og Thomas, og det hele ble avgjort i et spurtoppgjør.

Angrep den gule trøya

Steven Kruijswijk for LottoNL-Jumbo kom seg med i dagens store brudd, sammen med blant andre Alejandro Valverde. Og på vei opp Col de la Croix de Fer støtet nederlenderen fra resten av bruddet og startet jakten på gul trøye.

Og i bunn av Alpe d`Huez, etter mange lange kilometer alene i front, hadde nederlenderen 4,07 på resten av de store sammenalgtkanonene.

– Han har kjørt som om han skulle være uovervinnelig så langt på denne etappen, sa TV 2s kommentator Christian Paasche da nederlenderen gikk inn i den siste bakken.

Dessverre for LottoNL-Jumbo ble nederlenderen kjørt inn. Men det heltemodige forsøket ga han prisen for dagens mest offensive rytter.