Mini har de siste årene vokst til å bli en hel familiebil av biler. Størst av modellene er Countryman.

Den er en slags stasjonsvogn / crossover-utgave med høy bakkeklaring, grei plass og firehjulsdrift. Nå har den også kommet som ladbar hybrid. Det er nyhet som nok vil styrke merkevaren Mini ytterligere. Vi har prøvekjørt den.

Hva er nytt?

Her har man montert en ladeluke på forskjermen, lagt en ladekabel i bagasjerommet og dyttet inn motor og drivverk fra en annen suksess i BMW / Mini-konsernet, nemlig fra BMW 225 XE.

Cooper S E, som hybridutgaven kalles, har en tresylindret 1,5-liters motor med 136 hester foran, en 6-trinns automatkasse og en elmotor bak på 88 hester som driver bakhjulene og gjør at den kan forsvare All4-betegnelsen.

Innvendig har man fått på plass intrumenter som overvåker det hele og ulike kjøre/sparemodus. Ellers er den sjarmerende Countryman veldig lik seg selv.

Vi tipper at Mini Countryman i S E utgaven vil bli en bestselger.

Hva er styrker og svakheter her?

Styrken her er at du får mye effekt for lite forholdsvis lite penger, at bilen har er sterkt image og at den er politisk korrekt i tillegg til at den er kul.

Svakheten er et relativt høyt forbruk med bensinmotor, litt snau elektrisk rekkevidde og dermed noe begrenset miljøeffekt, samt at den ikke kan ha tilhengerfeste.

Hva koster den?

Startprisen for en Mini Countyrman S E All4 er 370.700 kroner, mens vår noe påkostede testbil koster en drøy hundrings til. Nærmere bestemt 476.900 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Interiøret er mer sjarmerende og lekent, enn direkte ergonomisk.

Mini har som nevnt blitt en sterk og litt kul merkevare. Det er derfor naturlig å tenke at biler som Audi A3 e-tron og konsernbroder og drivverk-donator BMW 225 XE er de to nærmeste konkurrentene her.

Minien er nok allikevel kanskje litt mer "barnslig og opprørsk" i forhold til disse to mer konservative konkurrentene. Det er også en av bilens styrker.

Vil naboen bli imponert?

Mange synes Mini Countryman er en tøff, annerledes, morsom og kul bil. Det var i ihvertfall adjektiver som ofte gikk igjen fra folk vi møtte under testuka.

Men om naboen din har en Tesla Model X, vil han trolig bare smile litt overbærende til deg. Har han derimot en gammel, utslitt Peugeot 406, vil han nok bli veldig imponert.

Du må lade ofte for å få fult miljøutbytte av Mini Coutryman S E.

Broom mener:

Vi visste det allerede før vi tok plass bak rattet at Mini Countryman kom til å bli et hyggelig og sjarmerende bekjentskap. Design, lekenhet, kjøreglede, grei plass og alle disse tingene er jo ikke noen nytt og den skuffer absolutt ikke.

Ladbare biler er i skuddet som aldri før, så denne kommer garantert til å selge bra. Politisk korrekt og avgiftsgusnstig som den er. Hybrid-versjonen er den billigste utgaven med All4 firehjulsdrift. Vi snakker trolig om en ny bestselger-Mini.

Miljøgevinsten er vi derimot litt skeptiske til. Batteriet er lite og den elektriske rekkevidden relativt kort. Rundt tre mil på bare strøm klarte vi å klemme ut av den. Det vil si at du må lade ofte og ha mye småkjøring for å få full miljø-effekt her.

På litt lengre turer stiger forbruket nemlig både mye og fort. Tur/retur Asker – Tønsberg på E18, inkludert noe småkjøring, gir et forbruk på rett over 0,6 l/mil. Vi startet med fulladet batteri og kjørte pent i varmt sommervær. Det er himmelhøyt over det offisielle forbruket på 0,25 l/mil.

Slurver du med ladingen, blir det mange besøk på bensinstasjonen. Bensintanken har krympet til 36 liter for å få plass til batteripakken.

Konklusjonen er at du her får mye effekt til en hyggelig pris. Bilen er like sjarmerende og lett å like som den alltid har vært. Den er rett og slett en bil du blir glad av bare du ser den. Miljøgevinsten derimot er som en fjert i verdensrommet – med mindre at du har mye småkjøring og er veldig flink til å lade. Da funker det.

Med bagasjeplass på over 400 liter og akseptabel bakseteplass, kan denne fungere som familiebil.

Hva mener eierne:

Her kan du se hva de som allerede eier en Mini Countryman mener om sine biler. Om alt fra kvalitet, via forbruk til kjøreglede og økonomi.

Eier du en Mini? Fortell oss om det her:

Visste du at:

– I USA ble det laget en egen versjon for rockbandet Kiss, Kiss-edition, av Countryman. Disse bilen ble solgt på auksjon og inntektene gikk til Unicef.

– Den aller første Countryman ble produsert mellom 1961 og 1969 og var en forlenget stasjonsvogn-utgave av den opprinnelige Minien.

– Countryman fantes i en egen WRC-utgave (World Rally Championship). Den kom i 2010 og var bygget av Prodrive.

Mini Countryman S E Motor: 1,5 liter bensin + elmotor. Samlet effekt: 224 hk/ 385 Nm. 0-100 km/t: 6,8 sek. Toppfart: 198 km/t Oppgitt forbruk: 0,25 l/mil L- B - H: 429, 182, 155 cm. Bagasjerom: 405 liter. Pris fra: 370.700 kr. Pris testbil: 476.900 kr.

