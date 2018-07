Rosenborg slapp med skrekken og tok seg videre til andre runde i mesterligakvalifiseringen med 3-2 sammenlagt mot islandske Valur. Nicklas Bendtner ble tomålsscorer, det siste fra straffemerket tre minutter på overtid.

– Det er en bedre følelse å sette seg på flyet til Glasgow enn på flyet til Andorra. Vi kunne fortsatt ha kommet oss ut i Europa med tap, men nå har vi fortsatt mulighet til Champions League, selv om vi vet det er veldig vanskelig, sier Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

I neste runde venter Celtic. Skottene høvlet over armenske Alashkert og gikk videre med 6-0 over to kamper.

Andrerunde-oppgjøret blir en reprise fra forrige sesong hvor lagene møttes i tredje runde. Da vant Celtic 1-0 sammenlagt.

– Kompakte

– Det var helt klart to jevne kamper sist vi møttes, sier Celtic-manager Brendan Rodgers om Rosenborg etter onsdagens avansement.

– De vil komme hit og jeg er sikker på at de vil være gode og kompakte som de gjorde i fjor. Da holdt de tett mellom lagdelene. Vi må være tålmodige. Det blir en tøff kamp borte også, men det er en runde vi ser fram til, fortsetter den tidligere Liverpool-manageren.

– Uansett hvem du møter i denne delen av sesongen må du respektere måten de spiller på. Vi vil heldigvis også ha en ekstra uke med trening før den tid, sier Rodgers.

Håper å utnytte ferien

I motsetning til Rosenborg som er midt i sesong, er Celtic fortsatt i oppkjøring. Kristoffer Ajer og co. sesongåpner i starten av august.

Det håper Kåre Ingebrigtsen trønderne kan utnytte.

– Det var fryktelig jevnt mot Celtic i fjor. Forhåpentligvis klarer vi å gjøre det jevnt og spennende i år, sier Rosenborg-sjefen, som innrømmer at han ikke har tenkt så mye på Celtic ennå:

– Jeg håper de har spist en haug med «fish and chips» i ferien. Det er vel ikke så lenge siden de ble samlet, sier Ingebrigtsen til TV 2 med et glimt i øyet.

Dembélé usikker

Celtic-manageren avslører også at tomålsscorer mot Alashkert, Moussa Dembélé, må til undersøkelser etter å ha forlatt banen med smerter i andre omgang onsdag.

– Han var stiv bak på leggen og vi må rett og slett se på det i morgen (torsdag) og de neste dagene. Han har aldri vært i bedre form, så lenge jeg har vært her, i oppkjøringen, så jeg håper at det bare er stivt og at han kommer raskt tilbake, forklarer Rodgers.

Celtic må uansett klare seg uten Jozo Simunovic mot RBK. Midtstopperen fikk direkte rødt kort for faretruende spill mot Alashkert.

