For fire dager siden ble den østerrikske angriperen Martin Pusic (30) klar for danske AC Horsens, men oppholdet skulle vise seg å bli ekstremt kortvarig.

Han skrev under på søndag, og torsdag kom den oppsiktsvekkende meldingen om at han er ferdig i klubben.

Årsaken? Han har ikke lenger lyst til å spille i Danmark.

– Jeg har vært i Danmark i omkring fem år nå, og kan ikke se meg selv spille i dette landet lenger. Jeg har oppnådd det jeg kunne i Danmark, og ønsker å utfordre meg selv utenfor Danmark, sier Pusic i en melding på klubbens nettsider.

– Jeg har ikke noe negativt å si om AC Horsens. Det er en klubb med kvalitet, noe jeg selv så i Parken mandag etter 2-1-seieren mot FC København. Jeg ønsker AC Horsens alt det beste fremover, fortsetter Pusic.

Klubbnomade

AC Horsens var Pusics åttende klubb etter at han forlot Vålerenga i 2012. I Eliteserien har også spilt for Fredrikstad og Brann.

Klubbnomaden har også spilt for Esbjerg, FC Midtjylland, FC København og AGF i dansk fotball, samt vært på lån til nederlandske Sparta Rotterdam.

I 2014/15-sesongen ble han toppscorer i den danske Superligaen med 17 nettkjenninger - ni av dem for Esbjerg og åtte for Midtjylland.

– Hadde mange samtaler

Nå har han akkurat gjennomført karrièrens aller korteste opphold.

– Vi har hatt utallige samtaler med Martin om hans tiltredelse i AC Horsens, men Martin kommer etter to dager og sier han ikke kan se seg selv spille i AC Horsens etter vår seier i Parken. Deretter hadde vi mange samtaler med Martin om hans ønske. I denne klubben har vi en kodeks som gjør at vi tar menneskelige hensyn til våre spillere, og når Martin ikke kan se seg selv spille her imøtekommer vi selvsagt hans ønske på bakgrunn av våre verdier. Vi har ingen interesse i å ha en spiller som ikke har lyst til å være her, det er klart. Vi i AC Horsens ønsker Martin hell og lykke i fremtiden, sier AC Horsens-manager Bo Henriksen.