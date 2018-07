Dette bør du aldri gjøre med fotokameraet ditt

Sommerferie er en ypperlig anledning til å fotografere.

Skal vi tro alle bildene av fjelltopper, palmestrender og badenymfer som dukker opp i sosiale medier i disse dager, benytter mange seg av denne muligheten.

Til tross for at mange velger å bruke mobilen når de tar bilder til Instagram eller familiealbumet, sverger fortsatt en god del til et skikkelig digitalkamera.

Selv om mobilkameraet i mange tilfeller kan gi fantastiske bilder, kan et digitalt kompakt- eller systemkamera gi helt andre kreative muligheter og bilder med langt høyere teknisk kvalitet. Kanskje har du også med deg et vanntett actionkamera på årets badeferie?

De fleste digitale kameraer lagrer bilder og videoer på minnekort. Minnekortene har begrenset kapasitet, og før eller siden vil minnekortet bli fullt, slik at man ikke kan ta flere bilder. Da må man fjerne bildene fra minnekortet før det kan brukes igjen.

Hvis du opplever at minnekortet blir fullt mens du fotograferer, kan det være fristende å slette enkelte bilder som man kanskje ikke er så fornøyd med.

Dette bør man imidlertid unngå, skal man tro ekspertene.

Temaet dukker opp igjen på fotonettsteder og i nettforumer ved jevne mellomrom. For en stund siden skrev Jeff Cable, tidligere markedsdirektør hos minnekortprodusenten Lexar, at man ikke burde slette enkeltbilder på kameraet.

– Jeg ser folk, inkludert profesjonelle fotografer, som gjør dette hele tiden og det er en veldig dårlig idé. Kameraet ditt er fantastisk på å ta bilder, men det er ikke veldig smart når det kommer til å håndtere dataene på minnekortet, skrev han i et innlegg, blant annet publisert av fotonettstedet PetaPixel.

– Mange får panikk

Jan Terje Kleiven, ansvarlig for Kingston Technology i Norge, som blant annet produserer minnekort, opplyser at man risikerer å få problemer med kortet dersom man fortløpende sletter bilder. Han anbefaler derfor at man ikke sletter enkeltbilder fra minnekortet ved hjelp av kameraet.

– Det kan være en liten utfordring noen ganger hvis man bare har det ene minnekortet og man går tom for plass. Hvis du har noen elendige bilder og får en mulighet til å fotografere noe fantastisk, så må du selv ta valget om å slette for å frigjøre plass på kortet, sier han til TV 2.

Jan Terje Kleiven forteller at han selv har slettet bilder og filmer underveis, ofte uten problemer. Men Kleiven har også opplevd at minnekortet er blitt såkalt «korrupt», det vil si at det slutter å fungere. Han legger til at minnekortprodusenten hver sommer blir kontaktet av både profesjonelle fotografer og vanlige brukere som opplever dette.