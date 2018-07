Dette er bilen vi alle har hørt om, men som få har sett. For hvem husker ikke historien om den gamle, fine og velholdte bilen – passet på av en gammel man som brukte den nennsomt, fulgte servicene til punkt og prikke og som alltid parkerte i garasjen?

Ofte drar man ytterligere på for kjentfolk: Kun kjørt til og fra kirken, men bare i solskinn og vasket etter hver tur...

Jo da – de fleste her hørt historien, opptil flere ganger og i ulike varianter, men de færreste har sett bilen... Men her er den faktisk! I alle fall om du trekker fra det med kirken og solskinnet...

Tidsmaskin selges for under 50.000,-

Denne litt unnselige VW Golfen fra 1985 har nemlig gått bare drøyt 35.000 kilometer siden den var ny for 33 år siden. Den er eid av en eldre herremann, har fulgt servicene og har så klart stått i garasje.

Så ser den da også til å ha klart seg uvanlig godt.

Nå skal den, av grunner vi ikke kjenner til, selges. Prisen er satt til overkommelige 48.000 kroner, pluss omregistrering.

Annonsen er på mange måter like nøktern som bilen. Det opplyses om at bilen har gode dekk og at den bortsett fra noen flekker i lakken er strøken. Det anmodes også om å bruke telefonapparatet ved interesse, og ikke nymotens greier som SMS og mail.

Bil med vinger trenger ikke koste skjorta... ​

På bildene så ser bilen uvanlig fin ut – også innvendig. Faksimile fra finn.no

Se hele annonsen og alle bildene her:

Har blitt sjelden

VW Golf overtok stafettpinnen etter den legendariske VW Bobla, da den kom i 1974. Dog under sterk tvil og høylytte diskusjoner i VW-konsernet. For ville folk ha en VW med vannavkjølt motor, forhjulsdrift og italiensk design?

Det kan synes nesten komisk nå, sett i etterkant. Golf er en større suksess enn selv de største optimistene kunne drømme om.

Denne bilen er andre generasjon Golf, som ble lansert i 1983. En bil som var veldig vanlig utover på 80- og 90-tallet. Nesten 6,3 millioner eksemplarer ble produsert før tredje generasjon avløste i 1992.

Nå til dags er de et relativt sjelden syn langs veiene. De få som finnes er som regel svært godt brukt. Ofte som en oppjazzet ungdomsbil med altfor store hjul, altfor lave fjærer og en del andre kreative og personlige løsninger. Slik har det jo alltid vært. På godt og vondt.

Det er derfor noe befriende urørt og nesten jomfruelig over denne 3-dørs blå 1,6 GL-en som dukket opp på finn.no forleden. Originale stålfelger med hjulkapsler, ingen ekstralykter, ikke noe GT-ratt eller senkesett. Ikke el-vinduer, sentrallås eller ettermontert CD-spiller. Men den har derimot fått montert motorvarmer og kassettspiller, sikkert den gang den var ny.

Vi har aldri kjøpt flere gamle biler

Drøyt 35.000 kilometer har bilen gått på 33 år. Faksimile fra finn.no

Har kjørt ca. 1.000 km per år

Den har det originale eksosanlegget som kommer rett ut bak og som avslører at det er en 75 hesters utgave. 90-hesteren hadde en bøy nedover helt bakerst på eksosanlegget, må vite. Ja – den er nesten som en tidsmaskin fra ikke altfor fjern fortid.

Til og med et NAF-merke på den ene sideruten har den. For selv om bilen bare har blitt kjørt rundt 1.000 kilometer i året, har tydeligvis eieren hatt saker og ting på stell. Både mulighet for veihjelp og NAF-boka ga sikker tiltrengt trygghet for en aldrende bilist.

Vi håper bilen får en ny eier som ser den samme sjarmen som oss og lar den forbli helt i originalstand. Det fortjener den. For selv om Golf er en aldri så vanlig bil, så er det svært sjelden å se noen som er i samme gode stand som denne. Den bør tas vare på slik den er, med flekker i lakken, motorvarmeren og NAF-emblemet. Det er slikt som gir en bil sjel ...

Om du føler kallet, ja så har du en sjelden sjanse akkurat nå. Vi tipper den finner en ny eier ganske fort. Den er neppe noen dum investering heller, om man har et litt langsiktig perspektiv.

Les også: For Marianne (24) er det kun Volvo som gjelder

Video: Slik ser framtidens VW ut, denne debuterer snart