Fernando Gaviria har brutt årets Tour de France.

Og i dag var ikke colombianeren alene.

For litt tidligere på etappen stod også nederlenderen Dylan Groenewegen av.

Det samme gjorde Andre Greipel og Rick Zabel.

– Da er det bare én rytter foran Alexander Kristoff i kampen om den grønne trøyen, og det er Peter Sagan, sier Johan Kaggestad når det ble kjent at også Gaviria har stått av.

This is an hecatomb : two-stage-winner @FndoGaviria quits as well... 😞

C'est une véritable hécatombe : vainqueur de deux étapes, @FndoGaviria abandonne à son tour... 😞#TDF2018 pic.twitter.com/D8S7FgV7Lt — Le Tour de France (@LeTour) 19. juli 2018

Groenewegen og Gaviria står med to etappeseiere hver.

Groenewegen veltet på den niende etappen til Roubaix, og har slitt siden.

De siste dagene har han og de andre spurterne kjempet en hard kamp mot klokken for å klare tidslimiten, men i dag er det over.

– Det er ikke så mage spurtere igjen. Arnaud Démare har også sett veldig kjørt ut, både på gårsdagen og i dag, sier TV 2s ekspert Johan Kaggestad.

– Hvem kommer til å kjøre inn brudd nå?

Groenewegen, Greipel og Gaviria er de siste tilskuddet i ryttere som har måtte stå av blodslitet i Frankrike.

På gårsdagens etappe røk både Marcel Kittel og Mark Cavendish ut, da de ikke klarte tidslimiten.

– Det øker sjansene for at Amund Grøndahl Jansen får kjøre for sine sjanser. Det er noe vi skal se opp for, for Amund er kanonsterk. Det samme gjelder for Edvald Boasson Hagen (etter at Mark Cavendish havnet utenfor tidsfristen). De tre norske her har fått mye større sjanser for en etappeseier på bare noen dager. Noen av konkurrentene til Kristoff er borte, sier TV 2s kommentator Christian Paasche.

Men med fem av de beste spurterne er ute av årets Tour, er det også fem lag som ikke lengre er interessert i kjøre inn brudd og samle feltet på de flate etappene.

– Ser du på løypeprofilene de andre årene, har det vært noe av det samme som i år. Sykling blir mer og mer spesifikt. Spurterne blir bedre og bedre, og det går kanskje utover det å holde ut lenge og stå gjennom sånne fjelletapper. Det åpner seg for andre navn, og for at bruddforsøk skal holde inn, for hvem kommer til å tette lukene og kjøre inn brudd, spør TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.