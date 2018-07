– Derfor overlever Donald Trump også denne krisen

– Verste siden borgerkrigen

I USA er det som kjent et topartisystem: Republikanerne og demokratene får sjeldent konkurranse fra noen andre.

Deler av forklaringen på hvordan Trump overlever alle disse krisene mener Steinhovden skyldes den høye partipolariseringen i USA.

– Den har bygget seg opp over flere tiår, og er nå veldig ille. Ikke siden borgerkrigen har USA vært så splittet, sier han.

Partipolariseringen illustreres godt i en undersøkelse som CBS har gjennomført. Der kommer det fram at kun 32 prosent av alle amerikanere syntes Trump taklet toppmøtet med Putin på en god måte.

Blant republikanerne var det samme tallet på 68 prosent.

USA-kommentatoren, som til høsten gir ut bok om dette temaet, mener polariseringen fører til at det nærmest ikke spiller noen rolle hva presidenten gjør, for i republikanernes øyne er han likevel å foretrekke over demokratene.

– Og Trump leverer jo republikansk politikk, spesielt på sine egne valgløfter. Uansett hvor ulogiske eller destabiliserende disse har vært, så var det dette han lovet, påpeker han.

– Hva må til før han begynner å merke motbør også innad i eget parti?

– Det er jo noe nytt at Trump må gi seg i saker. Den første gangen så vi for noen uker siden med behandlingen av barn på grensen til Mexico, og den gangen nå med den pussige forklaringen på hva han «egentlig mente å si» om Putins valgkampinnblanding, sier han.

Mellomvalget kan endre dynamikken

Steinhovden har troen på at det at Trump i det siste har måttet snu i noen saker kan gi republikanere mer mot til å si ifra når deres egen mann går over streken, men mener det er lite sannsynlig at mye vil endre seg før mellomvalget i høst.

– Der trenger mange republikanere solid støtte fra Trump-tilhengere for å vinne gjenvalg, sier han.

– Hvis det valget gir et nytt flertall i et av de to kamrene i Kongressen, vil det endre dynamikken i Washington. Under et slikt scenario kan det tenkes at republikanerne, som nå enten må samarbeide med demokrater eller ikke få noe gjort, er villige til å opptre litt tøffere mot Trump. Men det er langt fra sikkert, avslutter han.