SISTE: Etter et fengslingsmøte i Oslo tingrett torsdag ble det klart at mannen varetektsfengsles i fire uker med brev og besøksforbud. En uke er i full isolasjon.

Politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby sier at de fortsatt ikke vet hvem avdøde er.

Svært krevende

Etter det TV 2 kjenner til, skal det være svært krevende å få identifisert avdøde.

Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag, ga siktede uttrykk for at han ikke ønsker å forklare seg overfor politiet.

Politiet ønsker å fremstille han for en psykologisk vurdering, men dette ønsker ikke den siktede mannen i 50-årene.

Siktede varslet på stedet at han anker varetektsfengslingen. Den blir tidligst behandlet i Borgarting lagmannsrett neste uke.

Fant forbrent person

Det var onsdag 18. juli omtrent klokken 15 at det ble gjort funn av en død person i Maridalen i Oslo.

Like i nærheten av funnstedet traff politiet en mann som de knytter til funnet av den døde personen.

Mannen ble pågrepet, og er nå siktet for likskjending og drap, opplyser politiet i Oslo på en pressekonferanse.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer Fridtjof Feydt til TV 2.

Det var brannvesenet som først fant en forbrent person i området etter at de hadde fått melding om en skogbrann i Maridalen. Politiet etterlyser vitner som kan ha gjort observasjoner i forbindelse med funnet. Så langt har de ikke klart å fastslå den avdødes mannens identitet.

TV 2 kan nå fortelle at den drapssiktede mannen i 50-årene har en lang straffehistorikk.

Dømt for drap

Han har i mange år har tilhørt nazimiljøet gjennom gruppen «Norges Germanske Armé».

I 1981 var han en av tre personer som begikk de såkalte «Hadelandsdrapene», der to menn ble drept med håndvåpen og maskinpistol.

I 1982 ble mannen dømt til 18 års fengsel for drapene. Den gang het han Johnny Olsen, men har i ettertid skiftet navn.

Han skal i dag være uføretrygdet. Etter det TV 2 kjenner til, har mannen brutt med nazimiljøet. Mannens forsvarer, Fridtjof Feydt, ønsker ikke å kommentere straffehistorikken til sin klient.

Skjøt person i hånda

Da mannen slapp ut av fengsel etter dobbeltdrapet, begikk han etter hvert ny kriminalitet.

I 1998 ble han dømt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter da han skjøt en person i hånden. I tillegg ble han dømt for en rekke tilfeller av trusler.

Straffen den gang ble satt til seks års fengsel.

I 2004 ble mannen dømt på nytt etter å ha kuttet og stukket en kvinne med kniv. Det skjedde etter at hun ble med ham hjem fra byen. I tillegg ble han dømt for ulovlig oppbevaring av våpen. Straffen ble satt til fem måneders fengsel.

I dommen fra 2004 fremgår det at mannen er uføretrygdet og at han har mottatt behandling for rusavhengighet.

Sist dømt for vold

Den siste dommen TV 2 er kjent med stammer fra Larvik tingrett i 2014. Der ble han dømt til 60 dagers fengsel etter å ha slått ned en mann med en flaske.

Klokken 13 torsdag blir mannen fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Politiadvokat Pål Fredrik Hjort-Kraby kommer til å be om fire uker i full isolasjon for mannen.

I mellomtiden jobber politiet i Oslo på spreng med å få avklart identiteten til den avdøde personen i Maridalen.