Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Sumo

– Det er ikke mye for en sykkel, er det? sa en lattermild Servais Knavnen etter å ha mottatt 200 euro (ca 1900 kr) fra Edvald Boasson Hagen.

På gårsdagens etappe fikk nordmannen teknisk trøbbel med sykkelen. Da var det godt å ha gode venner i sitt gamle lag, Team Sky.

– Det handler om fair play. Edvald hadde et problem med sykkelen, det var ingen av lagbilene hans i nærheten og heller ikke en nøytral servicebil. Vi kunne ikke la han kjøre opp fjellet på de tyngste giret, så vi kikket litt på hvilken størrelse han bruker i sykkel og ga han en ny en. Og han klarte seg innenfor tidslimiten, sier Skys sportsidrektør Knaven til TV 2.

Grunnen til pengeutvekslingen var at også Team Sky ble straffet for å gi nordmannen ny sykkel.

– Det er synd å få bøter for sånn

Til tross for boten var det godt humør å spore hos både Knaven i Sky og Edvald Boasson Hagen før dagens etappe.

– Det er best å gjøre opp og være gode venner fortsatt. Man trenger hjelp, og når min bil ikke var bak meg, og heller ikke den nøytrale servicebilen, var jeg heldig å kunne få en sykkel, sier Boasson Hagen til TV 2.

Den sindige rudsbygdingen legger dog ikke skjul på at han synes straffen var unødvendig.

– Det er synd å få bøter for sånt, men det endret ikke løpet akkurat. Annet enn at jeg kunne være med videre og fortsette. Da er det kjipt med en bot og tidsstraff, men tidsstraffen gjør ikke så mye for min del i sammendraget og boten skal jeg klare å ta. Men det er unødvendig når det egentlig bare er snill hjelp.

Mistet lagkamerat

Takket være hjelpen fra Sky klarte Boasson Hagen tidsfristen på gårsdagens etappe. det gjorde ikke lagkamerat og spurter Mark Cavendish.

– Han klarte ikke tidsfristen og det var synd at han ikke klarte det. Han prøvde og han kom til mål, men det var langt utenfor tidsfristen og han hadde vel kanskje gitt opp litt etterhvert og. Det er synd det, men da får vi bare bite tenne sammen vi som er igjen og gjøre så godt vi kan, sier Boasson Hagen.

Selv om Cavendish ikke var i nærheten av å klare tidsfristen, fullførte briten etappen.

– Han prøvde vel bare å komme igjennom og fullføre. Også er det noen regler som sier at du må gjøre det hvis du skal sykle andre ritt mens Tour de France pågår, så da måtte han i mål. Det kan hende han hadde tatt en kortere vei hvis han ikke måtte det, forteller nordmannen.