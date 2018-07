En gjenganger hvert år er at vi nordmenn legger ferien etter været. Vi drar sørover når det er dårlig vær, og velger ofte å bli hjemme hvis det er fint vær. Det sistnevnte alternativet har blitt realiteten for svært mange nordmenn denne rekordsommeren.

Det påvirker prisene.

– Det fine været gjør at flere heller blir hjemme i finværet og da synker etterspørselen etter sydenturer. Hadde vi hatt regn og dårlig vær hadde prisene økt kraftig og folk hadde bestilt nesten uansett pris, forteller Terje Berge, kommersiell Direktør i FINN reise.

Tre populære destinasjoner

Både Berge og administrerende direktør i Ving, Christian Fredrik Grønli, er klar i sin tale om hvilke feriedestinasjoner som er de mest populære i år.

– På FINN reise i sommer er det akkurat som ifjor; Spania, Hellas og Kroatia er på topp, sier Berge.

Inga Ragnhild Holst er en av flere bloggere på reisebloggen bortebest.no. Hun bekrefter også at Spania er på ønskelisten til svært mange.

– Spania var ifølge SSB det mest populære reisemålet for nordmenn i 2017 og så langt inn i 2018. Spania slår faktisk Sverige som mest besøkte utenlandsdestinasjon. Det er kanskje ikke så rart? Maten er god og prisene noe lavere, særlig nå som flybillettene er så billige. Og Spania har flere soldager i året enn Sverige.

Men ifølge Grønli er det derimot vanskelig å få et supertilbud på disse destinasjonene nå.

– Vi må nok skuffe de som vil reise superbillig til de mindre greske øyene i Hellas eller til Kroatia. Der er det ganske fullbooket. Derimot kan forbrukerne få svært rimelige turer til både Mallorca, Rhodos og Kreta, sier Grønli.

Lavere priser i vente

– På FINN reise kan man nå finne tur-retur reiser til flere sydendestinasjoner for 295 kroner. Med hotell kan man komme helt ned i 1500 per person, forteller Berge.

Til tross for svært lave priser, kan det se ut som at det blir enda rimeligere i midten av august.

– Som vanlig blir det regelrette kupp i midten av august. Dette er den beste tiden å reise på, for da er det mange med skolebarn som ikke kan reise og prisene er allerede da på kupp-nivå. Slik er det hvert år, sier Berge.

Også Ving tror at de lave prisene vil vare ut august.

– Prisene vil trolig ligge på det samme fremover mot slutten av skoleferien og utover i august. Da er det lavsesong for oss og det merkes også på prisene, forteller Grønli.

Holst forteller til TV 2 at du nå på TUI kan kjøpe åttedagers reiser til Rhodos og Gran Canaria fra 1 798 per person, vel og merke hvis du kan reise opp mot skolestart.



Bor du i Bergen kan du reise på en ukestur til Kos i Hellas med Apollo for 3 998 kroner – uspesifisert overnatting inkludert i prisen.

– Er du smart, følger med på flyselskapenes kampanjer. De har kontinuerlig ulike tilbud og her kan du gjøre skikkelig kupp. For eksempel kan du fly SAS til New York for 3 442 kroner i august. Det er veldig rimelig, sier Holst.

Ikke bekymret

Til tross for de lave prisene, er ikke Grønli bekymret for hvordan prisfallet påvirker reiseselskapene.

– Alt går opp og ned her i verden. Vi har mange gode måneder bak oss, så vi tåler dette. Det er selvsagt ikke ønskelig med et vedvarende prisfall, men det tror jeg ikke skjer.

For selv om prisene nærmest er rekordlave kan Grønli fortelle til TV 2 prisene ligger på rundt det samme som i fjor.

– Sommer 2017 er omtrent på samme nivå som i år. Dette er fordi svært mange bestilte sydenturer tidlig i år grunnet det dårlige været i fjor. Vi får stadig vekk spørsmål om folk har avbestilt ferien sin i år, men det har de ikke.

Grønli tror at bakgrunnen for dette er tanken på å komme seg bort og oppleve noe annet i andre omgivelser.

