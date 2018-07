– Den var jo ikke akkurat vanskelig å få øye på der den sto til lading I bydelen El Poblenou I den spanske feriebyen Becelona. Med den psykedeliske kamuflasjen stakk den seg ganske godt ut i gatebildet, forteller Petter Wilhelmsen, fra Drammen.

Han er på ferietur her med familien i noen dager, før ferden går videre til et cruise rundt om i Middelhavet.

Tidlig ute med elbil

Petter er som mange menn noe over middels interessert i biler. Særlig elbiler. Familien har ikke hatt mindre enn seks stykker så langt.

– Ja, vi var nok ganske tidlig ute. Det startet med en Mitsubishi i-Miev – forresten en morsom liten sak. Men den ble vraket i en kollisjon, forklarer han.

– Deretter har det blitt flere Nissan Leaf, den ene har vi fortsatt, sammen med en Tesla, som vi også har hatt flere av, både som Model S og X, forteller Petter fra et sommervarmt Barcelona.

Bilen han tok bilder av og sendte til Broom er etter alt å dømme den nye Mercedes EQC.

Mer enn 2.000 nordmenn har bestilt

– Størrelsen på bilen ser ut til å være ganske lik Mercedes GLC, bekrefter den bilinteresserte drammenseren.

Den sto ganske så alene i gata mens den ble ladet. Verken andre biler eller testsjåfører var å se. Foto: Privat.

– Det var bare denne ene bilen. Den sto ensom og forlatt ved ladestasjonen. Jeg så hverken noen testførere eller team, forteller han videre.

Den nye Mercedes EQC er en bil som snart skal debutere uten kamuflasje. Nærmere bestemt i september i år. Broom vil så klart være til stede når det skjer.

Som vanlig er interessen rundt en helt ny elbil skyhøy hos oss nordmenn. Mer enn 2.500 har bestilt den, usett. De første kunden vi få sin nye EQC i løpet av 2019.

Bilen vil være et supplemet til bestselgeren i Norge, Mercedes GLC, og som Petter Wilhelmsen bekrefter, ganske lik i fysisk størrelse. En bil som etter alt å dømme vil bli nok en elbil-suksess her i Norge.

Snart får vi se den uten kamuflasje. Mercedes EQC avdukes i september. Foto: Privat.

Tøff konkurranse

Ryktene sier at den vil bli tilgjengelig med firehjulsdrift, at den vi få rundt 400 hestekrefter / 700 Nm i moment og at den trolig også kan leveres med tilhengerfeste. Som elbiler flest er den kjapp. 0-100 km/t skal kunne gjøres unna på ca 5. sekunder. Rekkevidden skal være rundt 500 kilometer etter den gamle og litt optimistiske NEDEC-normen. Rundt 400 kilometer er nok mer realistisk.

Prisene er ikke endelig klare, men rundt 700.000 kroner er neppe veldig feil.

Mange stusser kanskje litt over EQ-betegnelsen? Mercedes' samler sine elbiler under den nye betegnelsen EQ. Aller først ut er altså kompakt SUV-en EQC, hvor den siste bokstaven sier noe om størrelsen, på samme måte som vi kjenner fra A- Klasse, C-Klasse og E-Klasse osv.

De nærmeste konkurrentene til nye Mercedes EQC vil være Jaguar i-Pace og Audi e-tron, som begge kommer før Mercedesen. Det vil uten tvil bli tøff konkurranse om kundene i dette segmentet også.

