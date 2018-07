Halvparten av kvalifiserte søkere til helsefag får ikke tilbud om plass

– Det er gledelig at flere nå får plass på IKT- og teknologistudiene. Det viser at regjeringen og utdanningsinstitusjonene har lyttet til Tekna og ser at vi trenger flere med slik kompetanse. Samtidig er det klart at kapasiteten på IKT-fagene må økes ytterligere, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Også lærerutdanningene går frem. I alt er det gitt 4.201 tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningene i år, en økning på 14 prosent fra i fjor.

– Det er veldig bra at flere vil bli lærer. Jeg tror flere ser at læreryrket er viktig og at det både er et spennende og krevende yrke, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Ikke alle får ønsket oppfylt

Studie- og karriereveileder ved OsloMet, Trine Neset Brødremoen, er godt vant med å hjelpe norske studenter med hvilke retninger de kan velge. Hun mener studenter i Norge er flinke til å velge både med hodet og hjertet.

– I år ser vi en økning på søkere til lærerutdanninger, teknologiutdanningene og helsefagene. Det betyr at mange har tatt gode, velinformerte valg, sier Brødremoen.

Dessverre er det ikke alle som kommer inn på noen av studiene de ønsker. Men om du skulle være en av dem som ikke får oppfylt ønsket ditt i år, er det ingen grunn til å fortvile.

– Det er selvfølgelig en lei beskjed å få at du ikke har fått plass. Men det gir også en god mulighet til å bruke det neste året på en veldig god måte, sier karriereveilederen.

Fortsatt ledige plasser

Du kan for eksempel velge å bruke året på noe gøy, eller benytte tiden til å skaffe deg arbeidserfaring.

– Du kan også reise litt, for det er mye å lære av det. Det er også mulig å ta et år på folkehøyskole. Parallelt kan du kvalifisere deg til drømmestudiet du ikke kom inn på i dag.

Det finnes mange muligheter, og uansett hva du velger vil du stå igjen med nye erfaringer som kan gi nye perspektiver på fremtiden.

– Ved å bruke året godt, står du godt rustet til opptak, sier Brødremoen.

Dersom du ikke var kvalifisert til noe av det du ønsket deg, men fortsatt er fast bestemt på at du vil studere, finnes det også muligheter, sier karriereveilederen.

– Det er fortsatt en del ledige studieplasser på en del studier. På fredag kan man begynne å søke på de ledige plassene. Er man kvalifisert, er det førstemann til mølla på de plassene.

(NTB/TV 2)