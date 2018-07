Onsdag 18. juli omtrent klokken 15 ble en død person funnet i Maridalen i Oslo.

Like i nærheten av funnstedet traff politiet en mann som de knytter til funnet av den døde personen.

Se politiets pressekonferanse om likfunnet øverst i saken.

Mannen ble pågrepet, og er nå siktet for likskjending og drap, opplyser politiet i Oslo i en pressekonferanse.

Den pågrepne mannen er en norsk statsborger i 50-årene som er bosatt i Oslo. Han er tidligere kjent for politiet.

Erkjenner ikke straffskyld

Til TV 2 opplyser hans forsvarer, Fridtjof Feydt, at han ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient har sittet i lange avhør og nekter straffskyld for drap, sier Feydt.

Mannen vil bli framstilt for varetektsfengsling klokken 13.00 torsdag.

Personen som ble funnet død er ikke identifisert, og politiet har av den årsak heller ikke fått varslet pårørende. Av samme grunn har det heller ikke blitt satt inn en bistandsadvokat i saken.

Personen vil bli obdusert i løpet av dagen, og politiet satser på å ha flere detaljer rundt identiteten da.

– Har dere grunn til å tro at det er en relasjon mellom siktede og avdøde?

– Det er for tidlig å si, men det er jo et sentralt spørsmål i etterforskningen, sier Anne Solem, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker ved Oslo politidistrikt, under torsdagens pressekonferanse.

Fant forbrent person

Det var brannvesenet som først fant en forbrent person i området etter at de hadde fått melding om en skogbrann i Maridalen. Politiet ønsker ikke å svare på om liket er påført noen andre skader.

Det ble gjort funn av flere teltleire i nærheten av åstedet, men det er foreløpig for tidlig å si om dette har relevans for saken.

Likfunnet ble gjort noen hundre meter nordvest for Hammeren.

Åstedet for brannen og likfunnet ble undersøkt i går kveld og i natt. Det er også gjort beslag på stedet som vil bli undersøkt i dag.

Flere ubesvarte spørsmål

Under dagens pressekonferanse opplyste Solem at det er flere sentrale spørsmål i saken som fortsatt er ubesvarte.

– Vi vet ikke foranledningen, vi vet ikke hva som har skjedd på stedet og vi har ikke identitet på avdøde, sier Solem.

Solem opplyser at politiet på dette tidspunktet undersøker alle mulige teorier.

– Vi er så tidlig i etterforskningen at vi holder alle muligheter åpne, sier hun.

Politiet etterlyser vitner som kan ha gjort observasjoner i forbindelse med funnet.

– Vi har snakket med flere vitner, men ønsker å komme i kontakt med ytterligere personer. Dette være seg personer som enten bor i teltleiren i nærheten til åstedet, personer som har observert andre personer eller biler i nærheten onsdag eller andre dager, sier Solem.

– Vi vil understreke at alle observasjoner her er interessante, sier hun videre.