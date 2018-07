Se treningskamper på TV 2 Sumo hele sommer. Oversikt her! ​

Bare Tottenham hadde flere VM-semifinalister enn Manchester United.

Et langt sluttspill medfører utsatt ferie, noe som betyr at verken Paul Pogba, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku, Phil Jones, Ashley Young, Jesse Lingard eller Marcus Rashford dukker opp på de røde djevlenes treningsleir i USA, ifølge Manchester Evening News.

Først neste uke vil Nemanja Matic, David de Gea og nysigneringen Fred slutte seg til resten av troppen.



– Oppkjøringen er veldig dårlig, det må jeg si. Det eneste positive med oppkjøringen er at unge spillere får trene med oss og muligheten til å se hva det innebærer å være en førstelagsspiller, sier Mourinho, ifølge NTB.

– VM-spillerne blir ikke klare

Portugiseren varsler at han kommer til å utelate VM-spillerne fra åpningskampen i Premier League mot Leicester, fredag 10. august.

– Spillerne trenger minimum tre uker ferie. I tillegg er tre uker det spillerne trenger før de returnerer etter ferien, forklarer Mourinho, ifølge Manchester Evening News.

TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg, legger ikke skjul på at situasjonen ikke er ideell for de røde djevlenes manager.

– Det er en ulempe. Når han ikke har spillere som Lukaku og Pogba før uken før Premier League starter, er det selvfølgelig et problem. Han kan ikke bruke spillere som ikke er klare i den første kampen, og han kan heller ikke nekte å gi spillerne ferie, konstaterer Finstad Berg.

Trøbbel for ny Chelsea-sjef

Hun mener imidlertid fraværet av VM-spillere vil ramme Maurizio Sarri hardest. Av spillere som tok seg til semifinalen i Russland, hadde den nye Chelsea-manageren Thibaut Courtois, Eden Hazard, Michy Batshuayi, N'Golo Kanté, Gary Cahill, Olivier Giroud og Ruben Loftus-Cheek.

– Slik jeg ser det, er det de nye trenerne som taper mest på ikke å ha nøkkelspillerne sine på plass før rett før sesongstart. I tillegg har du dem som har store signeringer på vei inn helt på tampen, sier TV 2s fotballekspert.

– For eksempel er Sarri uten Kanté. Han har garantert speidet mye på ham, men mye handler om å bygge relasjoner til spillerne. Han har også Hazard som har gitt tydelig uttrykk for at han vil bort. Da spørs det om Sarri får god nok sjanse til å snakke med ham. Kanskje kunne han hatt muligheten til å overbevise ham, påpeker hun.

Nord i London har Arsenals nye sjef, Unai Emery, en mer komfortabel situasjon enn sin kollega. Han hadde bare Danny Welbeck blant semifinalespillerne.

– Spillerne Arsenal hadde i VM røk ut forholdsvis tidlig. Der har Emery mer å jobbe med. Du har Torreira som kom til kvartfinalen, men han er ny uansett – det er først og fremst semifinalistene som merker det, mener hun.

Klopp: – Vi er ikke i nærheten

For Liverpools del var Dejan Lovren, Simon Mignolet, Trent Alexander-Arnold og Jordan Henderson involvert i semifinalene. Supertrioen, Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino har fortsatt ikke returnert. Det samme gjelder nysigneringen Xherdan Shaqiri.

– Jeg elsker oppkjøringen når du har alle spillerne tilgjengelig og kan øve på fire forskjellige systemer. Vi ser bra ut nå, men vi er ikke engang i nærheten av hvordan jeg ønsker at vi skal spille fotball, sier Klopp til

Det som taler til Liverpools fordel, er at Salah og Mané røk ut i gruppespillet. I tillegg slet Firmino med spilletiden.

– Firmino fikk ikke samme slitasje. Du har Henderson, men tapet er ikke like tydelig. Når det gjelder Lovren har han et par andre alternativer. Det kan ikke sammenlignes med Tottenham, mener Finstad Berg.

Tottenham med flest borte

Mauricio Pochettino er nemlig den som har flest nøkkelspillere borte. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Mousa Dembélé, Kieran Trippier, Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier, Danny Rose og Hugo Lloris – det er nesten et helt lag.

Attpåtil må sannsynligvis Heung-Min Son stå over sesongstarten på grunn av Asian Games.

Sett bort fra Sarris innarbeidingsproblemer med Chelsea, mener Finstad Berg Tottenham vil merke best at nøkkelspillerne er borte.

– Det er nok dem som har den tynneste dekningen der. De har på en måte ingen direkte erstatter for Kane. Når de også potensielt har begge nøkkelstopperne ute, begynner vi å snakke om ting som kan bli litt trøblete, varsler TV 2s fotballekspert.

Citys enorme bredde

Hun mener seriemesteren er det av topplagene som kommer best ut av VM-situasjonen, til tross for at Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, John Stones, Kyle Walker, Fabian Delph og Benjamin Mendy var i Russland til siste slutt.

Sistnevnte er faktisk tatt ut i troppen som er i USA på treningsleir.

– City har så stor bredde. Er Sterling ute, så gjør ikke det så mye fordi de har Bernardo Silva, Riyad Mahrez og den gjengen der som kan erstatte ham, argumenterer hun.

