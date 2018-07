Mixed laghopp ble etterlyst under Pyeongchang-OL, og hopperne fikk gehør av Den internasjonale olympiske komité (IOC) onsdag.

Big air blir OL-øvelse også for friskikjørerne i neste vinter-OL

Friskikjørerne måtte nøye med seg slopestyle i Pyeongchang. Big air fantes kun på programmet for snowboarderne.

Utenom big air skal det også være singelbob for kvinner. Det har også kommet mixed-øvelser i skøyter kortbane, friski og snowboardcross.

Målet med dette er at det skal settes rekord for antall kvinnelige deltakere i OL i 2022 i Beijing.

Ingen kvinnekombinert eller telemark

Sportssjef i kombinert, Ivar Stuan, og medlem i telemarkkomiteen, Birger Goberg, måtte innse at IOC ikke vil ha kvinnekombinert og telemark på OL-programmet.

For første gang innstilte Det internasjonale skiforbundet (FIS) overfor Den internasjonale olympiske komité (IOC) at kvinnekombinert skulle bli en del av OL-programmet til Beijing-OL i 2022. Svaret ble nei onsdag kveld.

– Selvfølgelig er vi skuffet over at IOC sa nei i 2022, men kombinert er en svært kompleks øvelse. Det har skjedd så mye positivt med kvinnene og kombinert at IOC kanskje mente at vi trenger litt mer tid, og den utfordringen tar vi, sier kombinert-sportssjef Ivar Stuan.

– Norges Skiforbund og FIS har vært av pådriver for å utviklingen av både hopp og kombinert for kvinner, og vi har fått meget god støtte fra vårt eget forbund og FIS. Vi må prøve å komme inn på OL-programmet 2026, men først skal vi gjennom COC-renn, junior-VM, verdenscup og VM. Det er så mange øyeblikk for kombinertjentene å se fram til, og vi må bare jobbe knallhardt, fortsetter sportssjefen.

Nei til telemark

Til vinteren er det planlagt tidenes første junior-VM for kombinertkvinnene, mens det er planlagt både verdenscuprenn og VM-gren i kvinnekombinert fra 2019-2021.

Telemark ble også foreslått som ny OL-gren for første gang under FIS-kongressen i Hellas i mai. Også her fikk FIS nei av IOC.

– Det er selvfølgelig svært viktig for oss at telemark kommer inn på OL-programmet, men vi må være realistiske. Dette var første gangen vi prøvde, og vi har lært masse gjennom denne prosessen. Vi har jobbet i flere år for dette, men skal prøve igjen foran OL 2026, sier norsk medlem av telemarkkomiteen i FIS, Birger Goberg.

– Vi gir absolutt ikke opp at telemark blir OL-gren, avslutter Goberg.

