Etterforskere mener de har identifisert de mistenkte gjerningspersonene fra novitsjok-angrepet, gjennom materiale fra overvåkingskameraer, sier en kilde med kjennskap til saken til Press Association (PA).

Kilden oppgir at de mistenkte gjerningsmennene bak attentatet på Skripal er russere.

Den russiske eksspionen og hans datter ble forgiftet i den britiske byen Salisbury i mars, men begge har blitt skrevet ut av sykehuset.

– Stor provokasjon

Skripal og hans datter ble forgiftet i den britiske byen Salisbury i mars, men begge er utskrevet fra sykehus.

Statsminister Theresa May anklaget Russland for å stå bak nervegiftattentatet, og Storbritannia og andre land svarte med å utvise et stort antall russiske diplomater.

Russland har hele tiden nektet for å stå bak angrepet i mars. De har også hevdet at andre lands etterretningstjenester kan stå bak attentatet.

– Vi ser på dette som en stor provokasjon, sa Dmitri Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin, tidligere i juli.

Nytt angrep

I starten av juli ble Storbritannia rystet av et nytt novitsjok-angrep. I Amesbury ble kjæresteparet Dawn Sturgess (44) og Charlie Rowley (45) syke etter å ha vært i kontakt med en infisert gjenstand.

Tester gjort ved et laboratorium i forsvarets forskningspark Porton Down bekrefter at de to britene ble forgiftet av nervegiften novitsjok.

Sturgess døde av skadene hun pådro seg søndag 8. juli, mens Rowley fortsatt ligger på sykehus med alvorlige skader.

– Dette er sjokkerende og tragiske nyheter. Dawn etterlater seg en familie og tre barn. Våre tanker og bønner er med dem i denne ekstremt vanskelige tiden, sa Neil Basu, sjef for det britiske antiterrorpolitiet.

Sturgess ble utsatt for en dose som var ti ganger større enn den Sergei og Yulia Skripal ble utsatt for i mars. Politiet mener nervegiften som er brukt i de to angrepene kommer fra samme parti med novitsjok.

Matthew Rowley, broren til Charlie Rowley, har forklart at de skal ha plukket opp en parfymeflaske før de forgiftningen, og at dette skal ha vært den infiserte gjenstanden. Dette er ikke bekreftet av britisk politi.