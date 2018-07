Det bekreftet den triple verdensmesteren på Facebook sent onsdag kveld.

Sagan, som etter alle solemerker vinner den grønne poengtrøyen for sjette gang, giftet seg med Smolkova i 2015.

En måned etter VM-gullet i Bergen i 2017 fikk paret sønnen Marlon.

Ni måneder seinere bekrefter Sagan at forholdet er over.

– Etter en lang og gjennomtenkt diskusjon har jeg og Kate konkludert med at det beste er at vi ikke lenger er et par. Vi ønsker å fortsette livene våre som gode venner og er begge enige om at det er den beste avgjørelsen, skriver Sagan på Facebook.

– Vi falt for hverandre, har hatt en fantastisk reise sammen og er blitt velsignet med en vakker og herlig sønn. Kate har vært en viktig del av livet mitt. Hun har støttet meg i hele min profesjonelle karriere og er en flott mor. Vi har ingen vonde følelser for hverandre, men vil i gjensidig respekt gå hver vår vei. Vårt fokus blir nå på Marlon. Vi vil gjøre vårt ytterste for å gi ham en omsorgsfull oppvekst og være de kjærlige foreldrene han trenger. Jeg ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer, og jeg vil takke alle for å respektere privatlivet vårt, skriver Sagan videre.

Smolkova deltok i den slovakiske versjonen av Miss Universe i 2007. Hun ble for alvor a-kjendis i hjemlandet da hun ble sammen med Peter Sagan i 2013. Noen år tidligere var hun ferdigutdannet innen finans og investering. Smolkova snakker fem språk (slovakisk, tsjekkisk, engelsk, tysk og fransk).

Paret har fremstått som turtelduer på sosiale medier. Sagan og eks-kona skapte overskrifter da de i slutten av 2016 gjenskapte en legendarisk Grease-scene. Sykkelstjernen viste at han også har et talent som skuespiller da han og kona danset til tonene fra «You're the one that I want».