Maurizio Sarri får Gianfranco Zola som sin assistent. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Den italienske storspilleren tilbrakte syv suksessrike år på Stamford Bridge i perioden 1996 til 2003. Angriperen ble en av fansens aller største favoritter og noterte seg for 80 mål på 312 kamper for London-klubben.

– For meg er dette utrolig. Jeg er veldig villig til å jobbe hardt, for det blir en vanskelig utfordring, men jeg er glad for å være her og for å jobbe hardt sammen med Maurizio for oppnå suksess, sier Zola til klubbens hjemmeside.

52-åringen startet sin managerkarriere for det italienske U21-landslaget. Siden den gang har Zola vært manager i West Ham, Watford, Cagliari, Al-Arabi og Birmingham.

Chelsea skal lade opp til den kommende Premier League-sesongen med en Australia-tur. Første treningskamp spilles 23. juli mot Perth Glory.