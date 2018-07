Under Allsang på Grensen torsdag 19. juli, fremfører Tor Endresen (59) låta «The Right Way Home» med datteren Anne-Sophie Endresen (28). Neste år utgir de et album sammen, for første gang.

Sammen med far og datter Endresen, kommer artister som Alexander Rybak, Lisa Stokke og Gunilla Backman, Øivind «Elg» Elgenes med Dance with a stranger, og MGP-junior finalistene Ella og Magnus til scenen i Halden.

– Alt forandrer seg

Torsdagens sceneopptreden blir den første gangen Tor og Anne-Sophie framfører en låt de har laget sammen.

Og på scenen bærer Anne-Sophie en liten hemmelighet: Hun er gravid, med termin i januar.

For Anne Sophie er det hennes første barn, og for Tor er det hans tredje barnebarn. Han mener det skjer noe helt spesielt med livet når man får barnebarn.

– Det er helt fantastisk. Alle sier at man må glede seg til man får barnebarn, men man vet ikke helheten av det før det skjer. Alt forandrer seg, sier Endresen til TV 2.

Endresen og kona Siren Endresen har vært gift i 38 år, og møttes allerede på ungdomsskolen. Anne-Sophie er det nest yngste av ekteparets fem barn.

STOLT: Tor Endresen er stolt over datterens lidenskap til musikk, og på nyåret lanserer de et album de har laget sammen. Foto: TV 2

– Det er en kjærlighet til de barna som er helt eksepsjonell. All kjærlighet har sin flavør for å si det sånn, sier han.

Som bestefar innrømmer Endresen at han har en tendens til å skjemme bort barnebarna. Han understreker likevel at det er foreldrene som kjenner barna best og som setter grenser for sine egne barn.

Nytt album

På nyåret kommer Tor og Anne-Sophie med et album de har laget sammen. Det nye albumet er i country-sjangeren, som er relativt nytt for Tore Endresen.

– Både jeg og Anne Sophie har hatt litt med countrymusikk å gjøre tidligere, men dette er det første albumet i sjangeren, sier Endresen.

Far og datter Endresen ble spurt om å lage albumet for en tid tilbake, men følte først nå at tiden var inne. Tittelen på den nye sangen er «The Right Way Home», som Endresen mener er den perfekte låten å utgi først.

– Den handler om reisen gjennom livet og musikken. Og da syns vi den var midt i blinken for oss som har levd både i livet og i musikken sammen i alle år. Vi gleder oss veldig til å fremføre den, sier han, og legger til at han og datteren har sunget sammen hele livet.

Albumet vil lanseres på nyåret, etter Anne-Sophie har fått barn. På spørsmål om han vil råde henne til å satse på noe annet enn en musikalsk karriere, svarer han avkreftende.

– For Anne Sophie er det alltid musikken som har vært viktigst, ikke kommersiell suksess. Så lenge man kan stå for det man gjør, og virkelig liker det, så er det det aller viktigste, sier han.

Inspirert av Claudia Scott

Han forteller at det var Claudia Scott som inspirerte han til å lage et country-album med datteren. Endresen og Claudia Scott var to av deltakerne under årets «Hver gang vi møtes», sammen med Tone Damli, Tshawe Baqwa, Silya Nymoen, Christel Alsos og Hans Petter Aaserud.

– Hun inspirerte meg ved måten hun tolket sangene til de andre artistene på. Jeg ble helt betatt hver eneste gang, sier han.

RØRT: Tor Endresen er overrasket over hvor begeistret han ble av de andre artistenes versjoner av egne låter. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Fra sin egen episode i serien, ble han overrasket av hvor begeistret han ble over noen av de andre artistenes tolkninger av hans egne sanger.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle bli så nesegrus begeistret for Tone Damli sin tolkning av min viktigste låt «Ingen er så nydelig som du». Hun sang den i sin egen dialekt kun med piano, og det var så sterkt.

Han legger til at det også var fantastisk å høre Tschawe synge «Radio Luxemburg» og ufattelig å høre Silva gjøre en MGP-klassiker om til en jazz-klassiker. På det nye albumet har Claudia Scott bidratt med å skrive to sanger.

Se «Allsang på Grensen» klokken 20:00 på TV 2 og TV 2 Sumo.