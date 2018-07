Se avslutningen i videovinduet øverst!

Edvald Boasson Hagen er ilagt en tidsstraff på to minutter og en bot på drøyt 1600 kroner etter den ellevte etappen i Tour de France til La Rosière onsdag.

Den norske Team Dimension Data-rytteren mottok «ureglementert hjelp» av et konkurrende lag. Boasson Hagen skal ha fått en ny sykkel av sportsdirektør Servais Knaven fra gamlelaget Team Sky da han fikk problemer med sin egen.

– Det var absolutt hardt, men jeg kom greit gjennom og må være fornøyd med det, sa Edvald Boasson Hagen til TV 2 etter å ha kommet i mål om lag fire minutter før tidsfristen løp ut.

Boasson Hagen kunne for øvrig glede seg over å komme trygt innenfor tidsfristen. Det gjorde ikke lagkameratene Mark Cavendish og Mark Renshaw, som ikke får starte torsdagens TV 2-sendte etappe.

– ​Det kan bli flere muligheter for min del, men jeg er ikke glad for at noen ryker ut, sa Boasson Hagen, som vant sin Tour-etappe i fjor etter at Mark Cavendish røk ut av rittet i en voldsom spurt med Peter Sagan.

I tillegg til Cavendish og Renshaw, er Marcel Kittel (Team Katusha) strøket fra listen for å ha kommet for sent i mål. Rick Zabel (Team Katusha) kom inn få sekunder etter tidsfristen gikk ut, men får lov til å starte torsdag formiddag.

Den tolvte etappen av Touren torsdag ettermiddag går opp til Alpe d'Huez.