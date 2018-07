Alexander Rybak fremfører sin splitter nye låt «Mum» på «Allsang på Grensen» torsdag 19. juli, med moren i salen.

Der deler han scenen med artister som Tor og Anne-Sophie Endresen, Dance with a Stranger, MGP-junior finalistene Ella og Magnus, og Lisa Stokke og Gunilla Backman med Abba-medley.

Siden Melodi Grand Prix-finalen 12. mai, har det vært stille fra Alexander Rybak. Sangen «That´s How You Write A Song» endte på 15. plass i årets finale, og Rybak uttrykte skuffelsen i etterkant.

Synger om moren

Bare to måneder etter MGP-skuffelsen i Lisboa, er Alexander Rybak aktuell med en ny sang, som kommer i et overraskende raskt tempo til Rybak å være. Sangen derimot, er av det rolige slaget.

– Det er nok av sangere som har evnen til å skrive ti låter på løpende bånd. Jeg skriver få sanger i løpet av året, men de har ofte et tema som jeg aldri har gjort før. Så jeg håper jeg aldri går tom for temaer å skrive om, sier Alexander Rybak til TV 2.

Den nye sangen til Rybak heter «Mum», og handler om morens støtte. Moren Natalia Rybak sitter selv blant publikum, og hører sangen for første gang sammen med de over 3.000 publikumdeltakerne på «Allsang på Grensen».

HYLLEST: Alexander Rybak sammen med mamma Natalia Rybak etter sceneopptreden. Foto: Thomas Andersen / Tv 2

– Mamma har både vært en god venn, og en god partner i musikken, forteller Rybak.

Natalia spiller selv piano, og har lært den folkekjære artisten det han kan om instrumentet.

Trygt anker

Selve sangen ble til for omtrent et år siden, da artisten hadde en tung periode i livet sitt.

– Jeg vil ikke gå for mye inn på hva jeg sleit med, men da følte jeg at mamma var den eneste som kunne trøste meg, sier Rybak.

For noen uker siden ble Rybak lagt inn på sykehus, og måtte «hasteoperere» mandlene. Da fikk han tid til å tenke over låten, og bestemte seg for at det var på tide å slippe sangen.

– I forbindelse med musikken, så kommer mamma ofte med gode råd. Jeg er veldig glad for at hun er den tryggheten hun er. Hun er rett og slett et trygt anker, sier Rybak.

Natalia Rybak er blant sønnens største fans, og var med Rybak til Lisboa tidligere i år.

– Det var en fornøyelse å se. Det å se han på scenen ... Han er en stor entertainer, og vi blir helt revet med, sa Natalia til TV 2 etter semifinalen.

Spilte for kongefamilien

Dette er Rybaks første TV-opptreden etter operasjonen av mandlene, men ikke den første opptreden på en scene. I helgen som var spilte han nemlig for den svenske kongefamilien, i rollen som Ole Bull.

– Da spilte jeg mest fiolin. Det var veldig deilig å spille for dem, også fikk jeg spilt en del fiolin, sier Rybak og legger til at han først og fremst er fiolinist.

Etter opptredenen, skrev Rybak på sin offisielle Instagram-profil:

«Jeg husker faren min sa «hvis du øver nok, så vil du få spille for kongelige». Og i dag hadde jeg æren av å spille for den svenske kongefamilien, på den nydelige prinsesse Victorias bursdag. Jeg er veldig takknemlig!»​

Til forskjell fra mange andre popartister, skriver Rybak få sanger om kjærlighet.

– Rett etter «Fairytale» bestemte jeg meg for at jeg ikke vil gå etter de typiske formatene popartister ofte går for, forteller Rybak, og legger til:

– Det tror jeg er fordi jeg har en bakgrunn i klassisk musikk. Der er vi opplært til å omfavne alle deler av musikken. Akkurat som livet.

Møtte kjæresten på Tinder

Alexander Rybak kunne for to år siden annonsere at han hadde fått seg kjæreste, 23-år gamle Julie Gaarud Holm. På tirsdag la han ut et bilde av det lykkelige paret på Instagram, hvor han avslører sine tips for et langvarig forhold.

I teksten skriver han at kjærligheten deres er basert på vennskap, og ikke eierskap. Han legger også til at de legger vekk både mobiltelefoner og datamaskiner når de besøker hverandre.

På spørsmål om paret har planer om å flytte sammen, svarer Rybak med et glimt i øyet:

– Nå har vi fokus på moren min, har vi ikke?

Tidligere har Rybak fortalt at paret møttes på Tinder.

– Jeg var veldig glad da hun sendte meg en melding som var veldig ulik alle de andre meldingene jeg fikk på Tinder. Hun spurte bare: «Skal vi finne på noe?» og så svarte jeg ikke. Men da sendte hun meg en melding til, og sa: «Hva med lørdag?» fortalte Rybak.

Se «Allsang på Grensen» klokken 20:00 på TV 2 og TV 2 Sumo.