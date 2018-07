Under et kabinettmøte onsdag fikk president Donald Trump spørsmål om han trodde at Russland fortsatt retter seg mot USA.

– Nei, svarte han på spørsmålet.

Senere onsdag sier pressesekretær for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, at Trump ikke mente å svare nei på spørsmålet, det skriver CNN.

– Presidenten sa «tusen takk» og sa nei til å svare på flere spørsmål, sa Sanders på pressekonferansen.

Retter på uttalelser

Dette er ikke første gang i løpet av de siste dagene at Trump-administrasjonen har måttet klargjøre meningen i presidentens uttalelser.

Under en pressekonferanse med Russlands president Vladimir Putin i Helsinki mandag, nektet Trump å stille seg bak konklusjonen fra etterretningsorganisasjoner om at Russland blandet seg inn i presidentvalget i 2016.

Han sa også at han ikke så noen grunn til at Russland skulle ha blandet seg inn i valget. I etterkant har flere reagert kraftig på uttalelsene og tirsdag måtte presidenten svare for seg.

Trump sa blant annet at det han mente å si i Helsinki, var at han ikke ser noen grunn til at Russland ikke skulle være ansvarlig for innblanding i presidentvalget.

– I en setning sa jeg «would» i stedet for «wouldn't». Setningen skulle vært «Jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle være Russland», uttalte han.

Tar grep

På pressekonferansen onsdag, ble også Sanders spurt ut om uttalelsene. Hun fortalte at presidenten «jobber veldig hardt» for å forsikre seg om at Russland ikke vil kunne blande seg inn i amerikanske valg.

– Vi mener definitivt at vi tar grep for å forsikre at de ikke kan gjøre det igjen, uttalte hun, og la til:

– Presidenten har gjort det klart for Putin at han bør holde seg unna amerikanske valg.

Videre understreker hun at den eventuelle russiske innblandingen ikke skjedde under Trumps presidentperiode.

– Dette skjedde under Obama, sa hun, og sa videre at hun mener president Trump har vært hardere mot Russland enn noen andre har vært tidligere.

Under pressekonferansen poengterte en reporter at dette er andre gang på tre dager at presidenten eller Det hvite hus har måttet gå ut og trekke tilbake noe presidenten har sagt.

– Jeg tolker det presidenten sa, jeg trekker det ikke tilbake, poengterte Sanders.

Vil stevne tolken

Mange har ytret et ønske om å få vite mer konkret hva som ble sagt under de to presidentenes én-til-én-møte. På pressekonferansen sa Sanders at det ikke ble gjort opptak av samtalen, så vidt hun vet.

Demokratiske representanter i Kongressen vil at tolken Trump brukte under én-til-én-møtet i Helsinki skal forklare seg om hva som ble sagt. Demokratene sier at tolken og notatene hun sannsynligvis tok under møtet, kan gi avgjørende informasjon om hva som faktisk skjedde.

– Vi vil at tolken skal forklare seg for Senatets utenrikskomité. Vi vil ha innsyn i notatene, sier senator Bob Menendez, demokratenes gruppeleder i komiteen.

Den republikanske lederen i komiteen, Bob Corker, forstår forespørselen og sier at han vil sjekke tidligere praksis for å se hva som er mulig.

Uansett hva Kongressen kan samle seg om, er det imidlertid ventet at Det hvite hus vil avfeie ethvert krav med å vise til presidentens særrettigheter som sier at ingen president kan pålegges å avsløre private samtaler og at en medarbeider, som for eksempel en tolk, heller ikke kan pålegges å forklare seg.

– Disse personene er ikke en del av politikken. De er ofte fagfolk på kontrakt. Og hvis vi ser framover, vil noen tillate at det blir tatt notater dersom vi begir oss ut på denne veien? spør Corker.

(NTB / TV 2)