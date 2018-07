Det brenner onsdag fortsatt i en rekke ulike svenske fylker.

Tirsdag ble folk bedt om å forlate et område i Härjedalen kommune i Jämtland, og onsdag gikk det ut advarsler både til folk i Nordmaling kommune i Västerbotten, som ligger i Norrland, og til innbyggerne i Älvdalen kommune i Dalarna.

I løpet av kvelden ble det også avgjort at hele Kårböle i Ljusdal kommune i fylket Gävleborg lenger øst skal evakueres.

Det er ventet at evakueringen vil pågå hele natten, og mellom 70 og 90 mennesker ligger an til å bli berørt.

Löfven kommer på besøk

«Det brenner i skog med rask spredning og kraftig røykutvikling. Redningslederen oppfordrer alle som befinner seg i direkte forbindelse med området, om å evakuere. De som befinner seg i nærområdet, oppfordres til å gå innendørs og stenge dører, vinduer og ventilasjon», het det i meldingen som myndighetene sendte ut i forbindelse med brannene i Västerbotten.

Torsdag skal statsminister Stefan Löfven besøke noen av brannområdene. I alt er det snakk om rundt 60 branner som er mer eller mindre ute av kontroll.

Italienske fly på plass

Det første av to brannslukningsfly som er lånt ut til Sverige fra Italia, begynte onsdag å slippe ned vannbomber over brannen i Jämtland, som dekker et område på 2.500 hektar og sprer seg med 10 kvadratmeter per minutt.

– Det finnes andre alvorlige pågående branner i Dalarna og Gävleborg, men vi prioriterer brannen i Jämtland først, ettersom den er størst og har den raskeste spredningseffekten, sier operasjonsleder Britta Ramberg i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) til TT.

Hun sier også at man har begynt å hjemkalle folk fra ferie for å kunne håndtere situasjonen.

– Nå kommer tårene

I Gävleborg dekker brannen i Ljusdal kommune et område på nær 1.500 hektar. Der ble det andre italienske brannslukningsflyet, som er lånt ut til Sverige i åtte døgn, onsdag ettermiddag satt inn i slukkingsarbeidet.

– Herregud, nå kommer tårene. Jeg er så bekymret for skadene på samfunnet, men også for oss. Jeg frykter at brannen skal komme hit, sier Jenny Stranberg, som bor i nærheten av brannen i Ljusdal.

Hun og familien har forberedt seg på å evakuere på kort varsel, og de har pakket sammen det viktigste i «nødbiler».

Norske helikoptre

Norge har sendt fire nye skogbrannhelikoptre til Sverige, som dermed har lånt til sammen ti norske helikoptre. I tillegg bistår frivillige brannfolk fra Trøndelag.

«Norge har nå ikke flere helikopter å avgi til Sverige da våre gjenværende tolv helikoptre enten er i bruk eller er i høy beredskap. Dersom situasjonen forverres i Norge, kan de utleide helikoptrene i Sverige tilbakekalles», opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

(©NTB)