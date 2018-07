Klokken 20.10 onsdag kveld fikk politiet melding om et bål som hadde eksplodert ved Skarderudsætra i Våler kommune i Hedmark.

– En person tatt fyr. Nødetater på stedet, meldte politiet i Innlandet på Twitter.

Senere viste det seg at det ikke hadde vært et bål som eksploderte.

Politiet mistenker at eksplosjonen skyldtes bensindamp fra en kanne inne i et uthus, som har blitt antent av flammen på et gasskjøleskap i samme rom.

En mann i 60-årene ble fraktet fra stedet i luftambulanse. Skadeomfanget er ukjent.

Operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt sier til TV 2 at totalt fire personer var til stede da eksplosjonen skjedde.

Politi og brannvesen fikk raskt kontroll på brannen som oppstod i etterkant av eksplosjonen.