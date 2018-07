– Har aldri sett en verre dømt fotballkamp

Seieren betyr uansett at Celtic er Rosenborgs motstander i den andre kvalifiseringsrunden.

– Det var en kronglete vei, men det var kun avansement som gjaldt for Rosenborg i kveld, sier TV 2s fotballekspert.

– Vanskelig å gardere seg mot

​Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var lettet etter den merkelige kampen på Lerkendal.

– Det var en fantastisk kveld. En kamp som hadde alt. Valur forsvarer seg godt, men vi sliter dem ut. Vi tar mer over i andreomgang. De får en straffe der ballen treffer Marius i hodet. Det er vanskelig å gardere seg mot. Vi må jakte, men fikk lønn for strevet, sier Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

– Dommerne gjorde mye rart i kveld?

– Det gjør de alltid. Jeg tror vi i fotballen må bli enige om hva som er hands. Jeg ville blitt sur om jeg hadde fått den siste straffen mot meg, men jeg ble ikke spesielt sur da vi fikk den, sier Ingrbrigtsen.

– Hellet var på vår side

​Nicklas Bendtner, som scoret to mål og hadde målgivende, var også fornøyd med avansementet. Han mener at trønderne fortjente litt hjelp fra dommerne.

– Hvis vi skal snakke om dommere, så tror jeg at vi fortjener litt dommerhjelp. Vi er blitt snytt mange ganger i Eliteserien i år. Det var ikke sånn at vi fikk straffer som ikke var det, vi fikk et straffe som ble dømt for hands, men vi ble igjen bortdømt på den som treffer Marius i hodet. Men i dag var hellet på vår side, sier Nicklas Bendtner til TV 2.

​Slik var kampen

Eidur Aron Sigurbjörnssons scoring i Reykjavik forrige uke gjorde at Rosenborg måtte vinne onsdagens returoppgjør på Lerkendal.

Men det var islendingene som kom til kampens første store mulighet. Olafur Karl Finsen ble spilt fri, men fra spiss vinkel klarte han ikke å overliste André Hansen.

Få minutter senere fant Nicklas Bendtner frem til Jonathan Levi med en strøken stikker, men svensken klarte ikke å kontrollere ballen.

Bendtner med tverrliggerskudd

​Etter 10 minutter prøvde Bendtner seg med en frekk avslutning etter et hjørnespark, men forsøket gikk i tverrligger. Returen havnet etter hvert hos Anders Trondsen som klinket til fra distanse, men Einarsson i Valur-buret reddet.

Midtveis i omgangen fant de regjerende islandske seriemesterne igjen en åpning i RBK-forsvaret, men Tobias Thomsen skuslet bort en potensielt stor mulighet. Patrick Pedersen ventet inne foran kassen, men hans danske spissmakker var ikke presis nok med pasningen.

Minutter senere kranglet Mike Jensen seg til en avslutning, men det harde skuddet gikk rett på keeper.

Etter 27 minutter testet Trondsen venstresleggen igjen, men også denne gang var Einarsson parat. Utrolig nok fikk trønderne likevel ikke corner.

Helt på tampen av omgangen prøvde Rosenborg seg med en smart frispark variant som endte med et langskudd fra Helland, men keeper reddet igjen. Dermed gikk lagene til pause uten scoringer.

Bendtner med straffemål

​Fem minutter etter hvilen kom Rosenborg til en god mulighet. Levi forserte langs venstresiden før han slo inn i feltet. Både Bendtner og Helland var på plass i boksen, men Valur-forsvaret fikk ryddet unna i siste liten.

Like etter fikk Rosenborg straffespark. Et Trondsen-skudd traff armen til Valur-kaptein Haukur Pall Sigurdsson, og den bulgarske dommeren pekte på ellevemetersmerket. Nicklas Bendtner gikk selvsikkert frem og prikket inn 1-0.

Etter 70 minutter var Bendtner igjen i fokus. Han stanget et hardt innlegg fra Hedenstad mot mål, men forsøket var ikke presist nok til å true Einarsson. Men like etterpå var trønderene mer presise.

Mike Jensen spilte til Bendtner, og dansken chippet et innlegg inn i boksen. Birkir Mar Sævarsson prøvde å klarere, men endte med å stusse ballen videre. På bakerste stolpe kom Trondsen som sikkert kunne sette inn 2-0 fra kort hold.

Gigantisk dommertabbe

​Rosenborg fikk kampen inn i sin bane, men Valur var ikke ufarlige. Og i det 82. minutt fikk islendingene straffespark. Og det skulle aldri ha blitt dømt. Marius Lundemo headet ballen ut av feltet, men den bulgarske dommeren dømte utrolig nok for hands.

Det scoret Freyr Sigurdsson på, og med seks minutter pluss tillegg igjen var islendingene videre. Alexander Sødelund var byttet inn noen minutter i forveien, og like etter målet gjorde også Matthias Vilhjálmsson sitt comeback.

Rosenborg trøkket på, og tre minutter på overtid pekte dommeren igjen på straffemerket. Bulgareren mente at en Valur-forsvarer handset i egen boks. Da var Nicklas Bendtner på plass igjen og sendte Rosenborg videre med sin 3-1-scoring via tverrliggeren.​

Slik stilte lagene:

Rosenborg: Hansen; Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling; Trondsen, Lundemo, Jensen; Helland, Bendtner, Levi.

Valur: Einarsson; Sigurbjörnsson, Sævarsson, Eiríksson; Geirsson, Finsen, Freyr Sigurdsson, H. Sigurdsson, Larusson; Thomsen, Pedersen.