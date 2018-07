Alex Oxlade-Chamberlain mister trolig store deler av den kommende sesongen. Det forteller Jürgen Klopp til Liverpools hjemmeside.

– Nå føles som en passende tid å fortelle at Ox sin kommende sesong vil handle om rehabilitering, sier Klopp til hjemmesiden.

– Hvis vi ser ham på banen denne sesongen, så vil det bli en bonus, forteller Liverpool-sjefen.

Engelskmannen pådro seg en alvorlig kneskade i Champions League-kampen mot Roma i april. På det tidspunktet ønsket ikke Oxlade-Chamberlain å informere om alvorlighetsgraden.

– Vi har mer eller mindre visst om dette siden dagen etter han ble skadet. Etter den suksessfulle operasjonen var vi sikre. Jeg håper alle behandler informasjonen på en ansvarlig måte. Det har ikke skjedd noen endring eller tilbakefall. Det er eksakt det tidsaspektet vi har forventet og sett for oss. Det nye er bare at informasjonen er blitt offentlig, sier Liverpool-sjefen.

– Det var typisk Ox at han ikke ville at nyheten skulle overskygge sesonginnspurten, og for å være ærlig, vi følte at vi kunne vente med å fortelle det til et passende tidspunkt, sier Klopp.

Den tyske Liverpool-sjefen forteller at den tidligere Arsenal-spilleren fortsatt vil ha en viktig rolle i spillergruppen.

– Han er en utrolig god person og han har en viktig rolle i hverdagen på Melwood, selv når han ikke spiller, sier Klopp om 24-åringen.

Oxlade-Chamberlain kom til Liverpool helt på tampen av sommervinduet i august 2017. Engelskmannen spilte totalt 42 kamper og scoret fem mål for klubben forrige sesong.