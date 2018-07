Skogbranner raser i en rekke svenske fylker. Brannene omtales som de verste i moderne tid. Norge har sendt flere skogbrannhelikoptre over grensen.

Helikopterpilot Morgan Isaksen (46) fra Tromsø er blant nordmennene som bistår i slukningsarbeidet, skriver iTromsø.

Han flyr i et brannområde i Nordbotten i Nord-Sverige. Områdene som brenner er ifølge Isaksen så store at det er vanskelig å få oversikt, men han anslår at det er snakk om mellom 100 og 150 hektar.

– Det er ekstremt, sier han.

– Det i midten må bare brenne, men man prøver å dekke ytterområdene, spesielt der det ikke er myr eller områder med vann, legger han til.

Ekstreme forhold

I et Facebook-innlegg beskriver Isaksen arbeidet:

«Sola brenner intenst, 32 grader på bakken, i cockpiten er det varierende mellom 45 og 50. Røyken siver inn gjennom den lille luka i døra. Flightsuiten er for lengst byttet ut med t-shirt og shorts. Heten og stanken fra brennende lyng og tjære er intens.»

Overfor TV 2 beskriver helikopterpiloten arbeidsforholdene i Sverige som ekstreme.

– Det er over 30 grader i skyggen på bakken og i sola blir det enda varmere. I cockpit har jeg cirka 45 grader. Det er store glassruter så det blir som et drivhus, og det er begrenset hvor mye luft man kan få inn på grunn av røyken, sier han.

Isaksen sier at helikoptrene driver med øyeblikksslukking, mens bakkemannskaper må komme inn i områdene etter dem for å slukke fra bakken.

STORE OMRÅDER: Mannskapene som jobber mot skogbrannene i Sverige arbeider under ekstreme forhold. Foto: Morgan Isaksen

– Jeg må si at de som jobber på bakken gjør en helt formidabel jobb. De går i en enorm hete og bærer slangeruller, vannpumper og tungt utstyr i denne vanvittige heten. Det er et under at de klarer å holde ut og ikke besvimer, sier han.

En militær flyplass i nærheten har åpnet for helikoptrene og gitt dem fri tilgang til brennstoff, og da pilotene måtte mellomlande på en campingplass for en pause, kom folk løpende med vann og mat.

– Alle bidrar, det er helt fantastisk, sier Isaksen.

Vinner frem

Når TV 2 snakker med Morgan er han på vei til Tromsø. Da har han jobbet i skogbrannområdet i tre dager, og skal være hjemme i noen dager før han er kalt tilbake igjen. Tidligere har han jobbet på ambulansehelikopter i over ti år, men dette er første gang han jobber med skogbrann.

– Jeg har aldri vært med på at vi har hatt sånne ekstreme temperaturer som vi har nå over så lang tid, sier han.

Varmen og tørken fører til at det brenner langt nede i bakken, noe som gjør slukkingsarbeidet ekstra krevende.

– Hvis du ser for deg en rett strekke på 300 meter og vi dumper vann der, så brenner det på det samme strekket igjen når vi kommer med neste bøtte, sier han.

Når solen går ned intensiveres slukkingsarbeidet, og til tross for svært krevende arbeidsforhold forteller Isaksen at arbeidet går fremover.

– I det området jeg har vært, har vi holdt på i cirka fire dager, og først sent i går kveld begynte vi å få kontroll, sier han og legger til:

– Det tar så mye tid og det krever så mye ressurser, men vi vinner frem. Det tar bare vanvittig mange dager.