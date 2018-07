Disse G19-talentene kan forsvinne til utlandet etter EM

Se Finland-Norge i G19-EM direkte på TV 2 Sumo og Sportskanalen kl. 17.30.

– Dette er jo det største utstillingsvindu de norske spillerne kan ha. Norske klubber er ikke så mye med i Champions League eller Europa League. Derfor blir det ikke så mye større enn dette, sier TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.

Han snakker om G19-EM i Finland. Her følger internasjonale klubber og speidere både kampene og spillerne tett. Også de norske.

– Spillere som Erling Braut Håland er jo på blokka til alle før mesterskapet, sier Mathisen.

Men også flere av de andre norske gutta følges med haukeblikk under mesterskapet i Finland. Her følger en oversikt over hvilke spillere på det norske G19-landslaget som er ekstra hete på det internasjonale markedet om dagen.

Erling Braut Håland

​Bryne-gutten er bare 17 år gammel, men har allerede rukket å ta Eliteserien med storm. Etter kampen mot Brann, hvor Molde-spissen scoret fire mål, har han vært på alles lepper. Det har fått de største klubbene i Europa til å kaste seg inn i kampen om kraftspissen.

– Han har fart, fysikk og et knallsterkt hode. Han er også flink til å behandle ballen, han er ikke bare stor og sterk. Han har hele pakka, sier Mathisen.

Tidligere i juli meldte TV 2 at Juventus har lagt inn et bud på 50 millioner kroner for sønnen til Alf-Inge Håland.

– Det er hyggelig at folk ser på meg, er alt unggutten selv vil si om saken.

– Jeg blir overrasket om han ikke blir solgt i sommer. Hvis han vil, faren vil og Molde vil, så er det ingenting som står i veien, sier TV 2s fotballekspert.

Leo Skiri Østigård

​En annen unggutt som speiderne følger med på er Moldes stopper-talent Leo Skiri Østigård, som er på lån til Viking. Før G19-EM i Finland trente 18-åringen med Molde igjen. Etter mesterskapet må han ta en avgjørelse på hva fremtiden bringer; om han blir i Molde, tar et halvår til på lån til Viking eller om utlandet venter.

– Han fikk masse ros i Molde før sesongen, men i Molde har de mange gode midtstoppere. I Stavanger har han tatt vare på tilliten, og han har blitt en aldri så liten yndling blant fansen. Unge midtstoppere med de lederegenskapene hans finnes det ikke så mange av, men jeg tror det vil være naturlig om han spiller seg inn på Molde-laget før han reiser til utlandet, mener Mathisen.