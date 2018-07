Den nysgjerrige elgkalven kom på besøk i hagen til Leif Roger Karlsen og familien i Saltnes i Råde kommune i Østfold 8. juli.

Leif Roger stod og vannet i hagen da han så en elg komme gående bort til et huskestativ bortenfor hagen.

– Så begynte den å leke med disse huskene, det var litt merkelig oppførsel, sier han til TV 2.

Karlsens svigersønn Simen Willgohs kom ut og gikk mot elgen for å kunne filme på nært hold.

– Da han kom på ti meters hold begynte elgen å bli litt nysgjerrig. Den kom mot svigersønnen min og la ørene bakover. Den så litt sint ut, men mest nysgjerrig, sier Karlsen.

Brukte vannslangen

Da elgen begynte å bevege seg mot svigersønnen måtte han trekke seg tilbake til verandaen, men elgen sprang etter.

– Den stoppet på én meters avstand og begynte å nærme seg verandaen. Jeg tenkte det var best å forhindre at den kom opp og kanskje til og med inn i huset, sier Karlsen, som først prøvde å skremme vekk elgen, men til ingen nytte.

FILMET: Leif Roger Karlsen fikk et svært tett møte med en elg tidligere i juli. Foto: Privat

Dermed ble neste taktikk å sprøyte vann mot elgen for å holde den unna.

– Jeg fikk tak i vannslangen og spylet den, men det så bare ut som den likte det veldig godt. Den ble stående i strålen et øyeblikk, fikk vann i ansiktet og ristet litt på seg, sier han.

Dusjet seg flere ganger

Deretter løp elgen videre mot naboens hage, og Leif Roger forteller at de trodde den ville forsvinne. Men den gang ei, elgen kom tilbake for å dusje mer, og runddansen gjentok seg flere ganger.

– Han fikk vel fire dusjer før han lunta vekk oppover veien og forsvant, sier Karlsen.

– Det var en utrolig artig opplevelse, legger han til.

DUSJ: Elgen ble ikke skremt av vannspruten, snarere tvert om. Foto: Simen Willgohs

Aldri opplevd liknende

Karlsen forteller at det er en del elg i området, men han har aldri opplevd noe lignende som dette.

– Den var så nære at jeg kunne strukket ut hånden og tatt den på mulen, sier han, og legger til:

– Den var både nysgjerrig og litt amper. Den skulle vel kanskje vise seg frem og briske seg litt.

​Karlsen mener at det er snakk om en kalv på ett år, og mener moren kan ha blitt drept i trafikken, eller at hun har jaget den vekk når hun har fått nye kalver i år.

– Den har antakeligvis gått alene lenge og ikke lært å bli redd for mennesker, sier han.

Og selv om det var snakk om en kalv, understreker Karlsen at man må passe seg for å komme for nærme, fordi de sparker fremover.

– Det er et stort dyr selv om det er en kalv, og du skal ha respekt for det. Derfor ville jeg ha den litt på avstand. Det var flere andre i huset som var litt skeptiske til hele opptredenen, og det er ikke så rart, sier han, og legger til:

– Det var vannslangen som reddet situasjonen, samtidig som han fikk seg en velfortjent dusj.