Årets Tour de France er over for Mark Cavendish, som ikke klarte å komme innenfor tidsfristen på ellevte etappe.

Det samme gjelder lagkamerat Mark Renshaw. Spurtkanonen Marcel Kittel er også ute. Rick Zabel kom inn noen få sekunder etter tidsfristen, men Katusha-rytteren får starte torsdag.

Med en knalltøff fjelletappe på bare 108 kilometer var det mange nervøse spurtere før start på onsdagens etappe i Alpene.

– Han har virket helt utenfor mentalt etter ikke å ha lyktes på etappe en og to, sa TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad om Cavendish under onsdagens sending.

– Han mister det når han ikke har selvtilliten og vinner de løpene han pleier. Han er mentalt innstilt på en helt annen måte, fulgte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd opp.

Exiten til Cavendish kan bety at lagkamerat Edvald Boasson Hagen får flere muligheter av Team Dimension Data til å kjøre for egne sjanser.

– ​Det kan bli flere muligheter for min del, men jeg er ikke glad for at noen ryker ut, sier Boasson Hagen til TV 2 like etter målgang.​

Fjorårets etappeseier for Boasson Hagen kom etter at Cavendish måtte bryte som følge av den voldsomme spurten med Peter Sagan.

– Vi visste at det ville bli vanskelig når vi så gårsdagen, men vi skal ikke glemme at han har hatt en vanskelig start på sesongen med en fryktelig krasj i Milano-Sanremo. Mange i hans situasjon ville ikke klart å stille til start i Touren. Han er veldig modig, men det er skuffende at han er ute, for han var vår sterkeste kort til en etappeseier, sier lagkamerat Serge Pauwels til TV 2.

De tre norske Tour-rytterne, Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff og Amund Grøndahl Jansen, kom alle trygt innenfor tidsfristen.