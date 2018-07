Både Sophie og Marius var single da de de kom inn på gården i 2016-sesongen av Farmen.

De to fikk mye omtale under Farmen-oppholdet, og i februar 2017 kunne de bekrefte at de hadde blitt et par.

– Ja, vi er forelsket! fortalte paret til Se og Hør.

Onsdag la Sophie ut et bilde på Instagram av paret mens de sitter sammen på øya Senja i Troms.



I teksten under bildet står det bare «JA», med en emoji av en ring og et hjerte med pil gjennom.

Marius bekrefter selv overfor TV 2 at Instagram-bildet betyr akkurat det man skulle tro.

– Det stemmer at det har skjedd et frieri. Vi er på Senja, og koser oss masse. Jeg er veldig glad, sier Marius.