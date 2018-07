Det skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

De jakter også på personer som har dashbord-kamera i bilen eller andre som kan ha filmet eller tatt bilder i Vadsø sentrum lørdag.

Det var ved 22-tiden lørdag kveld at Håvard Pedersen (18) ble knivstukket mens han var på jobb i Coop Extra-butikken i Vadsø. Han døde etter kort tid.

Har sterke bevis

Etter det TV 2 kjenner til, har politiet sikret seg sentrale bevis i saken. Det gjelder blant annet overvåkingsbilder fra butikken som viser drapshandlingen.

Etter drapet ble den antatte gjerningsmannen, en 17-åring fra Afghanistan med midlertidig opphold i Norge, sett løpende fra stedet.

Han flyktet i retning Vadsøya. Etter en flere timer lang politijakt, ble gutten pågrepet av politiet i sjøen.

Tror han handlet alene

17-åringen har vært i avhør, og han nekter straffskyld for drapet. Han er varetektsfengslet i to uker.

– Etterforskningen pågår for fullt, både med vitneavhør, kartlegging av siktedes bevegelser før og etter gjerningstidspunktet samt med videre sikring og analyse av elektroniske spor, skriver etterforskningsleder Steffen Andreassen i en pressemelding.

Politiet har så langt ikke funnet holdepunkter for at det er en relasjon mellom Pedersen og den siktede. Politiet har foreløpig ikke funnet drapskniven.

– Vi har foreløpig ingen informasjon eller indikasjoner på at det er flere enn én gjerningsmann som er involvert. Heller ingen informasjon som tilsier at det har vært en planlegging over lengre tid som kan gå under definisjonen overlagt drap, skriver Andreassen.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra 17-åringens forsvarer.