På den ellevte etappen av årets Tour de France, ble det endelig fyrverkeri.

Geraint Thomas klinket til og knuste resten av sammenlagkanonene etter vanvittig kjøring opp det siste fjellet.

Briten sikret seg også den gule trøya.

– Jeg forventet det ikke i det hele tatt. Vi var ikke mange, men det var mer på instinkt da jeg stakk, sa Thomas etter målgang og fortsatte:

– Jeg visste at jeg hadde en god sjanse, men jeg visste ikke hvordan de andre kom til å kjøre. Det er en massiv ære å få den gule trøyen.

– Hva er det Sky egentlig vil?

Ikke bare tok Thomas den gule trøyen, han tok også sekunder i sammendraget. Og etter dagens etappe leder han med 1,25 på lagkameraten Chris Froome.

Og nettopp det kan tenne en hver med konspirasjonsteorier.

– Det er det store spørsmålet nå, hva er det Sky egentlig vil. Det er greit å ha Froome som har vunnet Touren før og som kan bli historisk. Men så har du Geraint Thomnas som er fra England. Sky de har sjefer der, sponsorer, kanskje vil de ha en ny vinner? sa Tv 2s sykkelekspert Thor Hushovd i studio og fortsatte:



– Kanskje er det noen som sitter på toppen og sier at det er bedre for Sky, bedre for laget at det er nettopp Geraint Thomas som kan vinne Tour de France.

For dette er trolig britens største mulighet til å vinne en Grand Tour, og TV 2s sykkelekspert, Dag Otto Lauritzen tror Thomas er klar for det.

– Han kjører sterkt og kom inn i Tour de France som en kaptein for Sky, det var jo bare to dager før Touren vi fikk rede på at Froome faktisk fikk stille, så han trodde jo i prinsippet den siste uken at han skulle kjøre som kaptein. Og derfor så tror jeg han var godt forberedte, og det ser vi jo resultater av nå.

Full fyr i feltet

Med kun 108 kilometer i distanse og fire fjell, skulle de største sammenlagtkanonene vise seg frem, og det gjorde de.

Alejandro Valverde klinket til allerede opp Col du Pré og satte presse på Sky. Så fulgte Tom Dumoulin opp.

Nederlenderen kjørte inn Valverde på det siste fjellet og parkerte spanjolen, som stivnet helt.

– Vi forventet angrep, og det er aldri godt å se når ryttere stikker fra. Vi hadde troen på hverandre og kjørte veldig bra, sa Thomas etter målgang.

For selv med angrep fra alle, var Sky dominerende. På dagens siste fjell, med Dumoulin i front, støtet Thomas i fra og parkerte de andre kanonene.

– Dette går mot gul trøye, proklamerte TV 2s kommentator Johan Kaggestad da Thomas kjørte inn Dumoulin.

Men ikke nok med det, også Chris Froome satte fart. Fjorårets vinner støtet ifra og fikk med seg Dan Martin. Det fikk TV 2s kommentatorer til å reagere, men mannen som fulgte skjønner hvorfor de gjorde det.

– De utnyttet bare en fordel i rittet, alle var slitne og de følte seg bra. Hvis du har en bra dag i Touren, så må du få den til å telle, sa Dan Martin tli TV 2 etter målgang og forsatte:

– Jeg var sliten og det var så hardt i den bratteste delen, og da hadde jeg det tungt, men kjempet og hadde en følelse av at gruppen ville roe ned når det flatet litt ut. Da kom jeg bakfra med fart og tenkte: hvorfor ikke bare prøve?

Mannefall

Valverde maktet ikke å henge på resten av kanonene når de passerte han, det gjorde heller ikke Mitchelton-Scotts Adam Yates, ei heller dansken Jakob Fuglsang.

Tøft ble det også for Nairo Quintana, Romain Bardet og Vincenzo Nibali. Trioen ble distansert av Sky-duoen Thomas og Froome.

Valverde er etter etappen 4,28 bak Geraint Thomas i tet. Det franske håpet Bardet kom litt bedre ut av det og er snaue tre minutter bak briten.

Quintana har 3,16 opp til Thomas og dansken Fuglsang som fikk det blytungt har har snaue fem minutter opp.