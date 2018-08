Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei. Vår Ford Kuga har stått mye i ro de siste månedene. Jeg startet den for ca 3 uker siden. Da startet den litt motvillig.

Nå er den totalt død. Det er ikke lys eller lyd i noe. Fjernkontrollene virket ikke. Måtte åpne døra med nøkkel. Batteriet er ca seks måneder gammelt, og det ble ladet opp igjen nå, men bilen er like død. Hva kan feilen være ?

Benny svarer:

Heisann. Kjedelig problem dette. At bilen ikke starter, passer alltid veldig dårlig...

Dette er dessverre ikke noe ukjent fenomen på Ford. Flere eiere av blant annet både Mondeo, Fiesta og S-Max har opplevd det samme. Noen opptil flere ganger.

Det er jo veldig nærliggende å tenke at batteriet ditt er kaputt etter at bilen har stått mye og vært lite brukt. Det er i moderne biler flere forbrukere som trekker litt strøm hele tiden. Dette vil over tid tappe batteriet.

Men når et nytt batteri, slik som du har, tappes ekstra fort er det ofte noe mer. Jeg vet at både bluetooth- og talestyrings-moduler har vært syndere her. De kan rett og slett trekke mye mer strøm enn de skal. Resultat: Flatt batteri etter kun kort tid.

Som om det ikke er nok, har det også skjedd på en del biler at startsperren har slått seg på, og ikke går av igjen, etter at bilen har vært strøm-tom.

Bilen må da på verksted for å reaktivere startsperre-systemet. Så dette kan definitivt var forbundet med litt plunder og heft. Ettersom du har en Ford er det nærliggende å tippe at det er dette som har skjedd med din bil også. Selv om det er vanskelig for meg å stille noen diagnose, herfra, uten å ha sett og målt noen verdens ting.

Jeg ville uansett sjekket helt enkle ting aller først. Er du helt sikker på attbatteriet tok strøm når du ladet det opp? Det er ganske enkelt å måle. Kan det være en dårlig kontakt på en av batteripolene, på starteren, eller et jordingspunkt?

Er disse tingene greie, er jeg nok redd den må innom på et verksted for å få den vekket den til live igjen.

Da ville jeg også fått dem til å måle ladespenning og utlading, samt ta en skikkelig belastingsprøve av batteriet i samme slengen.

Håper dette ordner seg greit og uten de store kostnadene. Lykke til!

