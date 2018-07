Stjernespillerne Eden Hazard, Thibaut Courtois og Willian går alle en svært usikker Chelsea-fremtid i møte. Det fikk naturlig nok italieneren spørsmål om på sin første pressekonferanse som Chelsea-manager.

– Vi ønsker alltid å beholde de sterkeste spillerne. Det vil alle. Men vi må se hvordan det blir de neste dagene. Jeg vil gjøre det klart at jeg er mer en manager som jobber på treningsfeltet, ikke på overgangsmarkedet. Jeg vil ikke snakke om overgangsmarkedet, og jeg er ikke så interessert i det. Jeg mener at managerens jobb er å utvikle de spillerne man har, sier Sarri.

– Ved slutten av overgangsvinduet må jeg finne ut og etablere hva slags måte vi skal spille på. Jeg kan ikke komme her og endre 20 spillere. Jeg må tilpasse meg etter stallen og spillerne, også må jeg se om det er noe jeg trenger å endre i spillet mitt, sier den tidligere Napoli-sjefen.

Italieneren, som allerede har hentet inn midtbanespilleren Jorginho, mener at laget trenger forsterkninger på midten.

– Jeg har snakket med klubben og sagt at vi mangler litt kvalitet sentralt på midten for å spille på en spesiell måte.

– Dersom laget har det gøy, så vil fansen også det

Sarri, som primært snakket italiensk på pressekonferansen, snakket mye om viktigheten av å ha det gøy i jobben.

– Mitt mål er å ha det gøy så lenge jeg er her. Det er mitt personlige mål. Den beste gaven man få livet er å ha det gøy i jobben sin. Det er det ikke alle mennesker som får muligheten til, forteller Sarri.

Italieneren forteller at han håper å gi Chelsea-fansen underholdende fotball i den kommende sesongen.

– Jeg er overbevist om at dersom laget har det gøy, så vil fansen også ha det.

Sarri har et rykte på seg for å spille offensiv, morsom fotball, populært kalt «Sarri-ball». Men 59-åringen forklarer at det kan ta tid å få laget til å fremstå på måten han ønsker.

– Mine lag spiller på en litt annerledes måte (Enn Conte, jou. anm). Det vil ta litt tid å forme laget.

– I mine tidligere jobber har jeg trengt lang tid. En gang trengte jeg tre måneder, og forrige periode i Napoli slet vi i de tre første kampene, før vi fikk en positiv utvikling.

Svarer på kontroversene

​I løpet av sin tid i Italia har Sarri også vært innblandet i flere kontroverser. Etter flere uttalelser har italieneren blitt anklaget for å være både homofobisk og kvinnediskriminerende. Det ble han konfrontert med på onsdagens pressekonferanse.

– Folk gjør feil. En av disse feilene ble gjort da jeg var sur. En annen var ikke en feil en gang. Det var en spøk som ble misforstått. De som kjenner meg godt, vet at jeg ikke har slike holdninger. Jeg er en ekstremt åpen person, og har ikke disse holdningene. Det håper jeg å kunne vise når jeg jobber og bor her, sier italieneren.

– Bare kall meg Maurizio

Da José Mourinho tok over Chelsea for første gang i 2004, omtalte han seg selv som "The Special One" fra første stund. Sarri fikk spørsmål om hvordan han ville beskrive seg selv.

– Jeg vil gjerne at alle her, både dere og alle i klubben, bare kaller meg Maurizio, sier italieneren med et smil.

Om få dager drar Chelsea på treningsleir Australia. Første kamp spilles 23. juli mot Perth Glory.