Hei. Jeg har lagt K-rør fra bak radioen i bilen og bak til bagasjerommet der jeg skal ha forsterker og subwoofer til stereoanlegget i bilen min.

For å gjøre dette måtte jeg ut med hele hanskerommet og derfor også trekke ut kontakten til airbagen på høyre side og fjerne alt av paneler.

Batteriet var koblet ut. Da jeg var ferdig og hadde satt på plass alt av panel, hanskerom, plugget i airbag-kontakten, koblet til batteriet og vred om tenningen igjen fikk jeg lampe for feil på airbagen. Vil dette komme automatisk, hvis kontakten har vært koblet fra? Takk for svar, hilsen Peder.

Benny svarer:

Hei Peder! Ja, her skal det bli full musikk, skjønner jeg! Gøy å bygge litt stereoanlegg også og jeg håper lyden blir bra når alt er ferdig.

Ja, jeg vil tro at grunnen til at airbag-lampa har begynt å lyse er at kontakten har vært frakoblet. Dette «oppdager» bilen din og setter en feilkode. Det er både helt riktig og normalt, da dette jo i aller høyeste grad går på sikkerheten.

Det er en ganske enkel sak å få gjort noe med. Du må bare stikke en tur innom ett verksted og få slettet denne feilkoden, så tipper jeg at det er i orden igjen. Verre er det neppe.

Du bør prioriterer å gjøre dette av flere årsaker. For det første vil du ikke nå få noen ny beskjed om noe feil faktisk skjer med airbag-systemet. Det er en skummel risiko å ta. Man blir også fort "blind" for varsellamper som lyser hele tiden. Og det er ikke bra.

For det andre vil du få mangel på neste EU-kontroll. Da synes jeg det bare er å få gjort – jo før, jo bedre!

Hvis du kan ha skadet noe med airbagen i forbindelse med jobben du gjorde, er det jo også all grunn til å få sjekket det nærmere, hvis det altså ikke er så enkelt som det vi tror nå.

Lykke til med både airbag og lyd!

