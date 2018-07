Det har TV 2 fått bekreftet av en rekke kilder tett på Anders Skaarseth.

23-åringen fra Lillehammer sykler for det hardstatsende kontinentallaget Uno-x Development Team, men tar nå steget ut i proffenes rekker.

Fra 1. august skal han sykle som stagiaire (lærling) hos det franske laget Cofidis.

– Det er en spennende mulighet for Anders til å kjenne på det neste steget, og vi er utelukkende stolte og glade for at vi har ryttere og et lag som blir lagt merke til, sier sykkelsjefen i Uno-x, Jens Haugland til TV 2.

Nyheten ble også tatt godt i mot av TV 2s kommentatorer i Frankrike.

– Det er gledelig og meget fortjent. Jeg håper det betyr at vi får se Anders Skaarseth kjøre for Cofidis i Arctic Race, sa Christian Paasche i Tour de France-sendingen.

Og etter det TV 2 erfarer blir Lillehammer-guttens første ritt i den røde Cofidis-drakten, nettopp Arctic Race of Norway som går fra 16-19.august.

– Han har vært aldeles strålende. Han er Lillehammer-gutt og kjørt for Uno-X i år. Han har mange strålende resultater, ikke minst for Joker-Icopal, skjøt makker Johan Kaggestad inn.

Fikk hjelp av Kristoffs agent

Skaarseth meldte overgang fra Joker-Icopal til Uno-x før årets sesong og ble blant annet annet nummer fire under Omloop Het Nieuwsblad Beloften i slutten av juni.

Skaarseth signerte med den den estiske agenten Joona Laukka under forrige sesong, og etter det TV 2 kjenner til var det interesse fra større lag også på tampen av forrige sesong.

Nå er det altså mannen som også representerer Alexander Kristoff, som skal ha skaffet unggutten fra Lillehammer en sjanse hos Cofidis.

I henhold til Det internasjonale sykkelforbundet sin regel kan ikke ryttere eller lag annonsere nye kontrakter før 1. august.