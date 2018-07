Politiet har nå sendt saken til statsadvokaten for påtaleavgjørelse, men mener kvinnen er for syk til at hun kan straffes, skriver avisa Folkebladet.

– Det er det vi hele tiden har tenkt at vil skje, sier forsvarer Ulf E. Hansen til Nordlys.

84 år gamle Gudrun Myrvang Thomassen ble drept i sitt eget hjem 20. november 2017. En 21 år gammel kvinne ble pågrepet for drapet samme kveld og har siden sittet i varetekt på sikkerhetsposten på Åsgård psykiatriske sykehus i Tromsø.

I desember erkjente 21-åringen de faktiske forholdene i saken, og i april konkluderte de sakkyndige med at kvinnen var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Dersom domstolen skulle komme fram til det samme, vil hun bli regnet som utilregnelig da drapet skjedde og fritatt fra straff.

Det er ventet at en tiltale vil være ferdig i løpet av kort tid, og at saken kommer opp for retten i løpet av høsten.

I tillegg til drapshandlingen, er den siktede 21-åringen også siktet for å ha truet flere familiemedlemmer med kniv samme dag som drapet skjedde.

